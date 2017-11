Lego-étterem nyílt a Fülöp-szigeteken

Gyermekkorunk kedvenc játéka, a Lego egyszerűen megunhatatlan. Nem elég, hogy már bugyuta filmeket is készítenek Lego-figurák szereplésével, a Fülöp-szigeteken már bele is haraphatunk az építőjátékba, hiszen az egyik étteremben Lego-formájú hamburgereket készítenek, ráadásul négy színben is!

A fekete, a narancs, a citromsárga vagy a tűzpiros Lego-burgerbe harapnál bele? A fülöpi-szigeteki Brick Burgerben akár mindegyiket megkóstolhatod. A különböző fantázianevekkel ellátott burgerek közül a mi kedvencünk a fekete Darth Burger, melybe karamellizált hagyma, gomba, tejföl és szalonna is került, de létezik egyszerűbb ízkombinációjú Lego-finomság is, például a sajtos Cheese Mac.

Az étteremben a formabontó burgerek mellett hagyományos hamburgerekbe is beleharaphatsz, ha esetleg azokat jobban megkívánnád, bár kétséges, hogy bárki is kihagyná a lehetőséget, hogy beleharaphasson egy koromfekete szendvicsbe.