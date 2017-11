Holnaptól nem parkolhatsz az Andrássy úton – Köszi, Putyin

Az Andrássy út több szakaszán is megállási és parkolási tilalmat jelző táblák kerültek ki, melyek holnap délután 6 órától február 2-ig, éjfélig fognak kint maradni. Minderre Putyin csütörtöki látogatása miatt került sor, aminek köszönhetően több helyen is forgalomkorlátozásokra és dugókra is számíthatunk majd.

A város már nagyban készül Putyin csütörtöki érkezésére: máris kikerültek a megállási és parkolási tilalmat jelző táblák az Andrássy út több pontjára is, például az Operaház elé. Hasonló táblákra számíthatunk a Parlament környékén is, mivel az orosz elnök a kori délutáni órákban fog érkezni a városunkba, hogy Országházban tárgyalhasson a miniszterelnökkel, többek között a paksi atomerőmű bővítéséről.

Az előkészületek részeként Alkotmány utcai csatornákat a TEK már átvizsgálta, a csatornafedőket pedig lehegesztették. Putyin is nagyon felkészülten fog érkezni hozzánk: saját, atombiztos kocsijában, melyben az esetlegesen kirobbanó III. világháborút is simán átvészelné.

Az orosz politikus érkezésének nagy nyertesei a diákok, mivel Putyin miatt nem lesz tanítás a Szemere utcai iskolában. A hír bejelentése után több tanuló is szorgalmazta, hogy Magyarország nagyobb hangsúlyt fektessen a külpolitikai kapcsolataira, és még több külföldi államfőt lássunk vendégül.