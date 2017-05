Új lendület érkezik győrbe európai ifjúsági olimpiai fesztivál

Győr ezerarcú város. Nemcsak egyeteméről, színházáról vagy fesztiváljairól híres, de egyre inkább válik a vidéki sportesemények egyik legfontosabb helyszínévé is. Ezt bizonyítja az is, hogy idén a várost érte a megtiszteltetés, hogy megrendezheti az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált.

Duna, Rába, Rábca, Marcal – a négy folyó, mely keresztülfolyik Győrön, nemhiába hívják a folyók városának. Ezután pedig senki nem lepődik meg azon, hogy rengeteg élmény- és gyógyfürdő várja az ide érkezőket, amelyek nyáron különlegesen csábító programnak ígérkeznek. Ha szeretnél még jobban elmélyülni a vizes történetekben, látogass el a közeli Szigetközbe, ahol felejthetetlen vízi túrákon vehetsz részt. És ha már a mozgás került szóba, Győrben rengeteg opciód van a sportolásra. Kajak-kenu, úszás, kézilabda, torna, atlétika – itt szinte minden sportág kipróbálására lehetőséged nyílik. Különösen most, amikor egy nagyszabású sportesemény, az Európai Ijfúsági Olimpiai Fesztivál színhelyéül szolgál a város, mely esemény sokkal több egy sporteseménynél.

Fiatal sporttehetségek karrierjének kezdete, lendületes programsorozat, melybe az egész város bekapcsolódik. Az Ifjúsági Olimpia örökre beírja magát legjobb emlékeink közé, ha egyszer részesei voltunk.

Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF) minden páratlan évben rendezik meg, az 1990-es évek elejétől. A verseny mögött Jacques Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egykori elnöke áll, akinek a célja a volt az esemény létrehozásával, hogy a fiatalok is átérezhessék az Olimpia semmivel össze nem téveszthető mágikus élményét. Az EYOF ugyanolyan jogokkal bír, mint a négyévente megrendezett, felnőtteknek szóló olimpia, vagyis ez esetben is lesz nyitó- és záróünnepség, olimpiai láng és olimpiai falu.

Az EYOF-on 14 és 18 év közötti sportolók mérettethetik meg magukat. Győrbe 50 különböző országból érkeznek majd, és 10 sportágban (köztük a tenisz, az úszás, a kézilabda vagy az atlétika) versengenek. A diákolimpia nemcsak a fizikai megmérettetésről szól, sportolói karrierek indulhatnak el, örök barátságok köttethetnek. Az olimpia felpezsdíti Győr életét, igazi városi esemény lesz, hiszen több helyszínen is zajlanak majd a fiatalok küzdelmei, például az Audi Arénában, az Aqua Sportközpontban és a Teniszkomplexumban is. A Győri EYOF kabalafigurája Hugoo, mely figurát a győri Vaskakas-legenda ihlette. Szurkolj te is Hugoóval a versenyzőkért.

Olimpiai faluvá válik az egyetem

A Széchenyi István Egyetem élénken bekapcsolódik az Olimpiai Fesztivál vérkeringésébe. Az intézmény felújított kollégiuma olimpiai faluvá válik, de a kampusz egyéb területei is az olimpia helyszínéül szolgálnak majd. Az egyetemi csarnok a férfi és női röplabdamérkőzéseknek ad majd helyet, az egyetemi kiscsarnok pedig a női kosárlabdameccsek színhelye lesz majd.

Az érmek számokban:

közel 130 éremátadó ceremónia lesz az Olimpiai Fesztivál idején

999 érmet készítettek, melyből 323 arany, 323 ezüst, és 353 bronz

az érmék átmérője 70 mm, vastagsága 4,5 mm

az aranyérmék 24 karátos aranyból készültek

Az ifjúsági olimpia főbb eseményei: