5 látnivaló, amit vétek kihagynod, ha Lengyelországban jársz

Ma van a lengyel-magyar barátság napja, mely előtt tisztelegvén összegyűjtöttünk 5 olyan lengyelországi helyet, melyet muszáj felkeresned, ha egyszer az országban jársz. Íme, Lengyelország legszebb helyei.

Wieliczka sóbánya

A Krakkótól nem messze található sóbánya nem véletlenül a világörökség része. A bányát a 13. századtól egészen 1966-ig használták. A földalatti látnivaló több, mint egy közönséges bánya: van itt kápolna és rengeteg, aprólékos gonddal faragott szobor és csillár, amik mind-mind sóból készültek. A járatok teljes hossza 350 km, amiből csak 2 kilométernyit nyitnak meg a látogatók előtt.

Bialowieza őserdő

A Bialowieza erdő azért olyan nagy szám, mert ez Európa utolsó síkvidéki őserdeje. Az érintetlen természet már körülbelül tízezer éve, a jégkorszak után alakult ki, és azóta is csodálatos látványt nyújt. Főleg, hogy egy veszélyeztetett állat, az európai bölénynek az utolsó természetes élőhelye. Az állatból összesen 2-3000 él az egész kontinensen. Ha fel akarod keresni a helyet, Lengyelország széléig kell utaznod, egészen a fehéroroszországi határhoz.

Wawel kastély

A Krakkóhoz tartozó Wawel-dombon áll a királyi kastély, mely 1038-tól egészen 1596-ig volt a lengyel uralkodók otthona. A gót kastély falai között található az utolsó fennmaradt lengyel koronázási ékszer, a 14. században készített Szczerbiec (csorba kard). A palota ékessége a négy lakótorony: a gótikus stílusú Dán-torony, Jordanka-torony, a Tyúkláb-bástya valamint a barokk stílusú Zsigmond-torony.

Mazuri-tóvidék

Bár a tavak országa címet egyértelműen Finnország érdemli ki, Lengyelországnak sem kell szégyenkezni a folyói és tavai miatt. A Mazuri-tóvidék az ország legnagyobb tórendszere, ahol 45 tavat, 12 csatornát és 8 folyót találhatsz. Csatornahálózatát is beleszámítva több mint 200 kilométer hosszan kanyarog a víz. Nem csoda, ha a turisták mellett a kajakosok, vitorlások és kenusok is gyakran feltűnnek errefelé.

Slowinski Nemzeti Park

Észak-Lengyelországban, Łeba városától nyugatra található a Slowinski Nemzeti Park, ahol olyan vándorló homokdűnéket találsz, mint sehol máshol. Hála a szeles időjárásnak a homok folyamatosan változtatja a helyét, csodás absztrakt formákat létrehozva. A természet szerelmeseinek must have hely a park, mivel nemcsak csodás erdeifenyőkben, de a mocsári növényvilágban is gyönyörködhetsz.

Ha annyira kedvet kaptál Lengyelországhoz, hogy az irodalmában is elmerülnél, ajánlunk egy könyvet is:

Szczepan Twardoch: Morfium

Isten? ​Haza? Becsület? Morfium! 1939, Varsó, a német megszállás első heteiben. Konstanty Willemann varsói polgár, egy német arisztokrata és egy asszimilált sziléziai asszony gyermeke, akit nemigen foglalkoztatnak a hazafias jelszavak, a hős katonák vérével megszentelt hagyományok. Egy cinikus gazember, egy bonviván, egy romlott morfinista. Hűtlen férj és rossz apa. Konstanty kelletlenül vesz részt a szeptemberi hadjáratban, a vereséget követően is akarata ellenére lesz tagja egy földalatti ellenálló szervezetnek. Nem akar se lengyel, se német lenni… Csak egy újabb adag morfiumot, és tovább élni a világfi és szoknyabolond életét. A történelem elől azonban nincs menekvés. Szczepan Twardoch olyan antihőst alkotott, akit szeretünk, akinek szurkolunk, annak ellenére, hogy szégyentelen és megátalkodott. Akinek Varsó kiégett utcáin tett minden lépését egy különös hang kíséri, egy rejtélyes erő, mely a múltat és a jövőt is ismeri. S hogy ez egy gépezeté, mely a világ feletti uralmat bírja, vagy a Sátáné, talán a címben szereplő drog suttogja a gonosz varázslatokat hősünk fülébe? Twardoch egy embert mutat meg nekünk, akit felkapott a történelem forgószele, akit rabul ejtettek saját ösztönei, valakit, akinek több szégyenletes vonása van, mint jó. Talán mert a világ is éppen ilyen.