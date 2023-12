Karácsonyi kvíz: Mennyire ismered a klasszikus karácsonyi filmeket?

A klasszikus karácsonyi filmek azok, amiket már mindenki vagy ezerszer látott, talán kívülről is fújja az egyes párbeszédeket, és kihagyhatatlan részét képezik az ünnepi várakozásnak, na meg a szentestének. A kvízben feltűnő filmeket valószínűleg már ti is nagyon jól ismeritek, tudásotokat pedig most az alábbi kvíz kitöltésével tesztelhetitek!

Készítsetek elő papírt és ceruzát!

1. Milyen állatnak öltözik be az iskolai ünnepségen a kislány az Igazából szerelemben?

A: Rák

B: Homár

C: Polip

D: Bálna

2. Az eredeti könyv szerint hogy nézett ki a Grincs?

A: Fekete-fehér volt, vörös és rózsaszín szemekkel.

B: Sárga színű volt, zöld szemekkel.

3. A honlap, amit Iris és Amanda a házcserére használ a Holidayben, tényleg létezik.

A: Igaz

B: Hamis

4. Hány éves Kevin a Reszkessetek, betörők! első részében?

A: 11

B: 10

C: 9

D: 8

5. Évekkel a Mi a manó? című film előtt Will Ferrell egy bevásárlóközpontban dolgozott Télapóként.

A: Igaz

B: Hamis

6. Hol játszódik a Klaus című mese?

A: Semmering

B: Smeerensburg

7. Összesen hány karaktert játszik el Tom Hanks a Polar Expresszben?

A: 2

B: 3

C: 5

D: 7

8. A Télapu című filmet télen forgatták.

A: Igaz

B: Hamis

9. Mit dolgozik a Nagykarácsony című film női főszereplője, Eszter?

A: Óvónő

B: Tanárnő

C: Tűzoltó

10. Hová viszi el a jövő szelleme a Karácsonyi ének főszereplőjét a történet szerint?

A: Egy vidám piacra.

B: A családja körébe.

C: A saját temetésére.

A megoldásokat a lenti cikk után találjátok!

Megoldások

1. B, 2. A, 3. A, 4. D, 5. A, 6. B, 7. D, 8. B, 9. B, 10. C