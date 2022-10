TOP20: A legjobb új HBO-sorozatok 2022-ben, amiket nem hagyhatsz ki a Maxon

Az HBO Max online streamingszolgáltatón számtalan zseniális új sorozatot mutattak be idén. Vannak köztük misztikus, szuperhősös, vígjáték, romantikus, dokumentum-, krimi- és drámasorozatok is. Több közülük magyar szinkronnal is megtekinthető. Jöjjenek hát a legjobb HBO-sorozatok 2022-ből!

Peacemaker – Békeharcos

Az öngyilkos osztag című 2021-es film történetének folytatása, középpontjában Peacemaker karakterével, ezzel a lenyűgözően öntelt figurával, aki bármi áron kivívja a békét, és nem érdekli, hogy hány embert kell megölnie érte.

Ez most fájni fog

Fájóan vicces, szívszorítóan őszinte – üdv a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat szülészetének furcsa világában! Ben Whishaw játssza a főszerepet az Adam Kay orvosi naplójából készült nyers, szórakoztató, néhol morbid humorú sorozatban.

Trónok Harca – Sárkányok Háza

Istenek, királyok, tűz és vér. Visszatérhettek Westerosba a Trónok harca régóta várt előzménysorozatával.

A próba

Nathan Fielder új sorozattal tér vissza a képernyőkre, amelyben azt próbálja feltárni, hogy egy embernek mennyit kell tennie a mindennapi élet bizonytalanságának csökkentése érdekében.

Minx

Az Ellen Rapoport által írt vígjátéksorozat az 1970-es évek Los Angelesében játszódik, főszerepben egy fiatal, buzgó feministával, aki összeáll egy silány kiadóval, hogy piacra dobja az első nőknek szánt erotikus magazint.

Julia

A sorozatot Julia Child rendkívüli élete és régóta futó tévés sorozata, a The French Chef ihlette, mely a ma népszerű főzőműsorok úttörője, és Julia egyéniségén keresztül nyújt bepillantást az amerikai történelemnek ebbe az időszakába.

A zászlónk halált jelent

A zászlónk halált jelent vígjátékot Stede Bonnet igaz kalandjai ihlették, aki elkényeztetett arisztokrataként hátrahagyja kiváltságos életét, hogy kalóznak álljon. Feketeszakállat, a világ leghírhedtebb kalózát az Oscar-díj nyertes Taika Waititi alakítja. Nézd meg az HBO Max-on.

Tokyo Vice

A részben Jake Adelstein ismeretterjesztő beszámolói ihlette krimisorozat egy fiatal amerikai újságíróról, aki Tokió neontól villódzó alvilágában nyomoz a tokiói rendőrséggel a ’90-es évek végén.

Menudo: Forever Young

A Menudo: Forever Young a legikonikusabb latin-amerikai fiúbanda, a Menudo tündöklésének és bukásának történetét meséli el.

Az időutazó felesége

A sorozat Clare (Rose Leslie, Trónok harca) és Henry (Theo James, A beavatott) varázslatos szerelmi történetét mutatja be, akik házasságát az időutazás különleges próba elé állítja. Steven Moffats adaptációja Audrey Niffenegger azonos című regényéből.

Irma Vep

A kiábrándult amerikai filmsztár Franciaországba érkezik, hogy eljátssza Irma Vep szerepét a Vámpírok című klasszikus némafilm remake-jében. A saját maga és az eljátszott karakter közötti különbségek egyre jobban elmosódnak.

Átutazó

Egy férfi emlékek nélkül tér magához az ausztrál pusztaságban. Meg kell tudnia, ki is ő, mielőtt utoléri a múltja, ehhez azonban mindössze néhány nyom áll a rendelkezésére.

Miénk a város

A Baltimore Sun egyik riportere, Fenton a baltimore-i rendőrség köreiben nyomoz, egy Gun Trace Task Force nevű fegyvernyomkövetési munkacsoportnál, amely hemzseg a korrupciótól és bűnöktől.

Győzelmi sorozat: A Lakers dinasztia felemelekedése

A Los Angeles Lakers a 80-as években a sport történelmének egyik legelismertebb és legdominánsabb dinasztiája volt, amely egy egész korszakot meghatározott – a pályán és azon túl is. A sorozat a csapat tagjainak szakmai és magánéletét mutatja be.

Életem a Rolling Stones-szal

Sorban megismerjük a Rolling Stones tagjainak különleges, magukkal ragadó történeteit a bandatagokkal és más rocksztárokkal készült lebilincselő exkluzív interjúkon keresztül.

Az utolsó lépcsőfok

Az igaz történeten alapuló sorozat Michael Peterson életét, szerteágazó észak-karolinai családját és felesége, Kathleen Peterson gyanús halálát tárja fel.

Delphine, az eltitkolt hercegnő

A fantasztikus, régóta várt háromrészes Delphine: Az eltitkolt hercegnő című sorozatban a szász-koburgi Delphine hercegnő most először mondja el saját maga egyedülálló élettörténetét.

Ducika kalandjai

Családi vígjáték egy akaratos, 12 éves dominikai lányról, aki azon igyekszik, hogy beilleszkedjen környezetébe az 1980-as évek hedonista Miamijában, miközben családja próbálja megvalósítani az amerikai álmot.

+ két zseniális 2022-es sorozat, ami sajnos kikerült HBO Max kínálatából:

A besúgó

1985-ben járunk. Gergő felvételt nyert a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetemre, így Budapestre költözik, a Kilián Kollégiumba. Össze is barátkozik egy csapat demokratikus fiatallal, akik az antidemokratikus államszocializmus és az elnyomó egypártrendszer ellen szervezkednek. Gergő azonban az Állambiztonság besúgója.

Szexi svédek

Az HBO Nordic sorozata négy Stockholmban élő középkorú nőről, akik próbálják életben tartani a libidójukat egy szexuális szempontból frusztráló világban.

Ha nem találtatok megfelelő HBO-soroztot 2022-ből, nézzétek meg a 2021-es kínálatot: