“A szeretet életveszélyes dolog” – Különleges darab érkezik a B32-be

Szeptember 7-én egy egészen különleges előadás várja a B32 Galéria és Kultúrtérbe érkezőket. George Tabori Mein Kampf c. szatirikus művét adaptálja a Harmadrosta Csoport, a tőlük megszokott fiatalos lendülettel, humorral, és húsba vágóan drámai részekkel.

2021 májusában állt össze a Harmadrosta Csoport, többnyire huszonéves fiatalokból. Augusztus végén mutatták be Shakespeare Hamlet c. drámáját Nádasdy Ádám fordításában. Ezt tizenhárom alkalommal játszották telt ház előtt az Óvóhelyen, majd a produkció két bemutatóra is meghívást kapott az Ördögkatlan Fesztiválra.

Szigeti Balázs rendezőként dolgozott már gimnazistákkal Budapesten, amatőr felnőttekkel Ausztráliában, illetve világszínvonalú marionettművésszel is, akivel legutóbbi közös színházi produkciójuk szerepelt a világ legrangosabb bábfesztiválján és elnyerte a lengyel színészkamara különdíját is. A színház mellett főállású docens az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskolán.

A Harmadrosta új projektje George Tabori Mein Kampf című darabja. Sötétségbe fúló groteszk komédia egy csirkéről, egy ideológiai közhangulatot meglovagoló német politikusról és arról, hogy a szeretet életveszélyes dolog.

A kevés szereplővel operáló darabban – a társulat előző előadásával ellentétben – nem válik külön a tragikum a komikumtól. Nem egy dokumentarista igényű műről van szó, sokkal inkább egy szatirikus reflexióról. Itt Adolf Hitler karaktere ugyan nagy hangsúlyú, de nem központi. A zsidó könyvárus, Herzl a főszereplő. A rendező szavaival élve:

Hitler a tűzijáték, de Herzl az égbolt.

A Harmadrosta Csoport a B32 színházi mentorprogramjának első mentoráltjai, akik szakmai tanácsokat és segítséget kapnak Gyulay Eszter dramaturgtól, a Nézőművészeti Kft. művészeti vezetőjétől, Rába Roland színész-rendezőtől és Tárnoki Márk rendezőtől. Rába Roland rendezte 2010-ben George Tabori Mein Kampfját a Nemzeti Színházban, így a színháztörténelmi folytonosság is biztosított a programon belül.

