5 kivételes könyv, ami nélkül nem telhet el az idei nyár

Nem telhet el úgy nyár, hogy a kellő mennyiségű strandolást követően pihenésképp ne húzódnánk árnyékba kedvenc, letehetetlen nyári könyvünkkel a kezünkben.

„A nyári szünidő a kedvenc időszakom az évben. A gyerekeimmel már hetekkel előtte alig várjuk, hogy kikapcsolódhassunk egy kicsit. Nincs tanítás, nem kell dolgozni, helyette játszunk, pihenünk, szórakoztató dolgokat csinálunk és értékes időt töltünk egymással. Amikor visszagondolok ezekre a napokra, rájövök, milyen különleges ez az együtt töltött idő.” Így nyilatkozik Elma van Vliet a népszerű, Anya, kérlek… emlékkönyvsorozat megalkotója. A sorozat sikere rámutat, emlékeket megosztani és megőrizni csodálatos ajándék. A Családi élménynapló tele van praktikus csomagolási listákkal, kitöltendő naplóoldalakkal és a kreatív megoldásokra váró helyekkel, ahová a nyaraláson készült fényképeket és más emlékeket ragaszthatunk.

A férjem védelmében és a Vészhelyzet című sorozatokban nyújtott alakításáról ismert színésznő biztos kézzel jegyzi le élete és munkája történetét ebben a mélyen felkavaró memoárban. Julianna pirospozsgás, eleven kislányként kapta a családjában a „Napsugárlány” becenevet. Kicsi volt még, amikor elváltak a szülei, így gyermekkorában rengeteget kellett utazgatnia különc anyja és távol lévő apja miatt. Bohém neveltetésben részesült: élt Párizsban, Angliában, New Yorkban és New Hampshire-ben is, és mindenhol nagy felfordulás, bizonytalanság vette körül. Ekkoriban eszmélt rá, hogy nincs más hátra, neki kell rendet teremtenie a rendetlenségben, segítenie másokon, és végül fiatal nőként megtalálnia a maga útját a világban, hogy elismert színésznő válhasson belőle.

Kemény Gabriella első verseskötete 2018-ban jelent meg Zsebuniverzum címmel. Legújabb kötete, a Más világok ezúttal az öngyógyítást járja körül, amely a traumáktól egészen a gyógyulásig vezet. Az Insta-költő nemzedék ígéretes tehetségének versei segítenek eligazodni a múlt göröngyös útvesztőiben, segítenek békét kötni a múltunkkal. Verseiben érzelmi közösséget vállal az olvasóval, aki így kevésbé érzi magát egyedül. Sorainak felszabadító erejük van: kollektívvá teszik, így feloldják a szégyent, amelyet életünk különféle szereplői vagy maga a társadalom kelt, keltett bennünk. A könyvet Szinvai Dániel rajzai teszik teljessé, hogy a Más világok igazi önismereti útikalauz lehessen.

Újalmás, az egykori mezőváros lomhán és elfeledetten terült el a Tisza mellett. Sárgás-barnás, kopottas kockaházaival, egyetlen, ámde rettentően elavult lakótelepével és szürke társasházaival kiérdemelte a porfészek jelzőt. A központot egész szépen helyrehozták ugyan, nemrég nyitott ki a felújított művelődési ház és a hozzá tartozó könyvtár, mellette az új általános iskola. A sétálóutca modernebb boltjain és forgatagán túl azonban vánszorgott az idő, egyetlen, nyárfákkal szegélyezett főutcáján még lovas kocsik is megfordultak a távolsági busz mögött lemaradva, hogy aztán gazdájuk hétszentségelve alig-alig tudjon kikecmeregni a töméntelen mennyiségű kátyúból. Egy kisváros, ahol a múlt sosem ér véget, a jövő sosem kezdődik el, csak a Tulipános Kocsma örök. De lehet, hogy még az sem…

A Briliáns barátnőm, melyben Lila és Elena gyermek- és kamaszkorát ismerhetjük meg, egy négykötetes regényfolyam, a Nápolyi regények első részeként mutatkozott be 2020-ban. Elena Ferrante gazdag érzelmekkel és lenyűgöző intelligenciával ábrázolt két főszereplője Lila Cerullo és Elena Greco azonban tűz és víz. Jobban nem is különbözhetnének, sorsuk mégis egy életre összefonódik az 1950-es évek poros nápolyi udvarain. Hol elválaszthatatlan barátnők, hol fékezhetetlen szellemi riválisok. Nem tudnak se egymással, se egymás nélkül élni, kiegészítik, inspirálják egymást. Az első kötetben végigkövethetjük a főszereplők személyiségfejlődését és a mindent felülíró szeretetet és csodálatot, mely évtizedeken át táplálta és mélyítette barátságukat.