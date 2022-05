5 letehetetlen könyv a skandináv irodalom legjavából

Az utóbbi időben felütötte fejét hazánkban a skandináv életérzés térnyerése: egyre több lakberendezési magazinban, művészeti előadásban és kávézó enteriőrjében köszönnek vissza a svéd, a dán vagy éppen a norvég kultúra jegyei. Összegyűjtöttük nektek azokat a könyveket, amik már meghódították az északi népek bestseller listáit, és olvasásukkal ti is belekóstolhattok a skandináv irodalomba.

Fredrik Backman: Az ember, akit Ovénak hívnak

Az elmúlt évek egyik legsikeresebb svéd könyve világszerte emberek ezreinek szívébe lopta be magát, ez pedig nem meglepő, hiszen a szívmelengető regény főhőséhez hasonló karaktert már mindannyiunk felé sodort az élet. Az 59 éves Ove egy mogorva, nyers és megkeseredett ember, aki szabadidejét leginkább mások kritizálásával tölti. A történet kibontakozásával azonban egyre többet tudunk meg az életéről és arról, hogy a szíve mélyén milyen ember is ő valójában. A főhős személyiségének alakulása mellett megtapasztalhatjuk a közösség erejét, és kicsit talán magunkra is ismerhetünk a sorok között.

Jo Nesbø: A megváltó

A norvég szerző neve sok embernek ismerősen csenghet, hiszen elképesztő népszerűségre tett szert krimijeivel, melyeknek főszereplője az iszákos Harry Hole nyomozó. Történeteit váratlan csavarok és szövevényes cselekményszál jellemzi, emiatt pedig letehetetlen olvasnivaló a detektívregények rajongóinak. A megváltó című könyvének cselekménye egy héttel karácsony előtt kezdődik, amikor Oslo legforgalmasabb utcáján agyonlőnek egy rangos embert, a nyomozáshoz viszont csak egyetlen támpont van: hogy a tettes piros kendőt viselt. Így a nyomozónak és csapatának ebből kiindulva kell felderítenie, ki lehetett a hidegvérű gyilkos.

Meik Wiking: Hygge – A dán életérzés, amely boldoggá tesz

Sok helyen hallhatunk a magyarra lefordíthatatlan hygge szóról, amivel a dánok életérzése írható le, és sokan a boldogság receptjének is tartják. Kutatások szerint a dánok a legboldogabb emberek a világon, ez pedig nagyban köszönhető annak, hogy a legfagyosabb, sötét napokon sem esnek melankóliába, hanem megteremtik azt a meghittséget, amit leginkább a karácsony előtti otthonos érzéshez lehetne hasonlítani. Meik Wiking érdekes tanácsokkal, konkrét példákkal és ötletekkel igyekszik eljuttatni az olvasók mindennapjaiba a hygge életérzést, hogy minél többen megtalálhassuk a nyugalmat a legkisebb dolgokban.

Linda Boström Knausgård: Isten hozott Amerikában

Aki készen áll egy rövid, de érzelmileg annál terjedelmesebb történethez, mindenképpen vegye kezébe az írónő könyvét, ami egy mély és sokszor megterhelő utazásra hívja az olvasót. Az önéletrajzi ihletésű mű egy egészen egyedi megközelítést alkalmaz: a 11 éves Ellen belső monológját olvashatjuk, aki egy nap úgy dönt, hogy semmilyen módon nem kommunikál a környezetével. Ez nem sokkal mentális problémákkal küzdő apja korai és váratlan halála után történik, amiért a kislány bűntudatot érez. A felkavaró történetben megismerhetjük a szétesett család vívódásait, az egyedül maradt anya kapcsolatának alakulását két gyermekével, miközben csak remélni tudjuk, hogy megtalálják a kiutat ebből a nehéz helyzetből.

Sven Nordqvist: A kandúr szülinapi tortája

Ha skandináv könyvajánló, akkor nem maradhat ki a listából az ikonikus illusztrátor, Sven Nordqvist sem, akinek imádnivaló figurái kicsik és nagyok szívét egyaránt elnyerik. A svéd író és grafikus leghíresebb sorozata a Pettson és Findusz, ami több történeten keresztül mutatja be az idős és kicsit flúgos farmer és huncut macskájának kalandjait az 1950-es években egy vidéki faluban. Az egyes mesék a legegyszerűbb eseményekről szólnak, amit általában valamilyen bonyodalom majdnem keresztbe húz, a végén pedig természetesen nem maradhat el a tanulság sem. A kandúr szülinapi tortája egy aranyos történet, ami tökéletes szülinapi ajándék lehet egy kisgyerek vagy egy illusztrációrajongó számára.