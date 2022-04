Minden megújulás az elején rombolással kezdődik. Nagyon gyakran van ez így, ha a fürdőszoba felújításába fog valaki.

Érdemes nagyon alaposan megtervezni ennek a folyamatnak az összes lépését, és bele kalkulálni a menet közben lehetséges zavaró körülményeket. Ha így teszünk, a lehető legkisebbre csökkentjük a bosszantó késések valószínűségét és az egyéb hátráltató körülmény felbukkanását. Ez pedig nem csupán az idegrendszert kíméli, hanem a pénztárcánkat is.

Nézzük hát, mire érdemes odafigyelni a fürdőszoba-felújítás nagy kalandja előtt és alatt!

Ember tervez…

Nagyon fontos, hogy a rendelkezésre álló térben a lehető legjobb elrendezésre törekedjünk. Akár több tervet is készíthetünk és bevonhatunk szakembert is a folyamatba. Természetesen a meglévő adottságok korlátozhatják a nagyívű elképzeléseinket: csövek, vezetékek és egyéb épületgépészeti elemek helyét megváltoztatni sok esetben túl költséges és bonyolult lehet. Van, hogy kompromisszumra lesz szükség, ám általában a legtöbb terv kivitelezhető.

Ha eldőlt, hogy kád vagy inkább zuhany kerül a helyiségbe, lesz-e benne ablak, hány ajtón lehet bejutni, és hova kerül majd a mosdó és a WC, máris igen nagy lépéseket sikerült megtenni a tervezés nagyon lényeges szakaszában.

Burkolatválasztás és egyéb finomságok

A bontási folyamat gyakran nem fájdalommentes. Sok esetben nehéz lehet elengedni a korábban oly kedves tér elemeit. Ám az új enteriőr varázsa hamar feledtetheti majd ezt a néhányak számára esetleg nehezebb időszakot.

A fürdőszoba csempe kiválasztása nem minden esetben egyszerű. Amikor például egy olyan remek forgalmazó, mint a Csempehegyek weboldalán böngészi az ember lánya vagy fia a kínálatot, igazán nem könnyű döntésre jutni. Szebbnél szebb burkolóanyagokkal kényeztetnek ott, és csodás képek adnak az oldalon inspirációt az érdeklődőknek. Ezek a remek példák is segítenek eldönteni, milyen árnyalatú is legyen a helyiség falának és aljzatának a burkolata. Ezután kell határozni azok lerakási módjáról és mintázatáról, és a kiválasztott burkolólapok mérete sem mellékes. A fuga színe és szélessége is nagy hatással lehet az adott tér hangulatára, nem érdemes félvállról venni!

Nem szükséges mindent feltétlenül kicserélni!

Nagyon fontos, hogy megfontolt döntést hozzunk minden egyes felújítással kapcsolatos kérdésről, hiszen egy fürdőszoba nem csak pár évre készül. Hosszú ideig szolgál majd minket, hiszen itt kezdjük és fejezzük be a napunk aktív részét. Szánjunk rá elég energiát, tervezzünk, vitázzunk és – lehetőleg – olyan eredményre törekedjünk, amely minden érdekeltnek megfelel. Nem kizárt, hogy egyes folyamatokat magunk is megcsinálhatunk, de a szakértelmet igénylő fázisokat jobb, ha hozzáértő kezekre bízzuk. Nem minden régi elemtől kell megválni. Van, hogy érdemes megőrizni a jó minőségű részeket, elemeket. Ez még izgalmas színfoltja is lehet az új térnek.