Ezeket a szokásokat hagyd el, ha szép fogsort szeretnél

A mosoly a legszebb ajándék, tartja a mondás – ám azért, hogy ez sokáig így maradjon, nekünk is tennünk kell. Fogaink életünk nélkülözhetetlen részei nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi szempontból is: gondolj csak a táplálkozásban vagy a hangképzésben betöltött szerepükre! Szeretnéd tudni, hogy tehetsz többet a megóvásukért? Cikkünkben most összegyűjtöttünk néhány hasznos tippet, tanácsot, milyen káros szokásokat érdemes elhagynod a sokáig ragyogó fogsorért!

1. Erőteljes sikálás

Az megvan, amikor gyerekkorodban annyira erősen nyomtad a fogaidhoz a fogkefét, hogy már anyukád is rád szólt érte? Sajnos ezt a „bűnt” még felnőttként is hajlamosak lehetünk újra és újra elkövetni, tudattalanul, pedig nem kellene: ínyirritációhoz, az pedig hosszú távon a fogaink elvesztéséhez vezethet. Fogaink védelmében ezért érdemes napirendbe iktatni a „2×2-es szabályt”: a napi kétszer két perces fogmosás szabályát.

2. Cukros ételek és italok

A modern élelmiszeripar kialakulásával a legtöbb nassolnivalóból, üdítőből is indokolatlanul magas mennyiségű cukrot viszünk be szervezetünkbe. Velük sajnos nemcsak alakunknak, hanem fogainknak is sokat árthatunk. Mivel az étel- és italválaszték bőséges, törekedj rá Te is, hogy inkább egy cukormentes alternatívát válassz mindenből, ha erre lehetőség van! Ha nincs, akkor pedig a legalacsonyabb cukorszinttel rendelkezőt (lásd a termékek hátoldalán feltüntetett tápanyagtáblázatokat). Arról már nem is beszélve, hogy kedvenc szénsavas üdítőid mennyiben lehetnek a fogínysorvadás, illetve a fogszuvasodás melegágyai – fogyassz belőlük minél kevesebbet!

3. Túlzott kávéfogyasztás

Álmos reggeleken, vagy munka közben igazi felfrissülést adhat sokunk kedvenc itala, egy csésze forró kávé. Ám – mint minden jónak – ennek is megvannak az árnyoldalai: a vérnyomásra gyakorolt káros hatása mellett a fogaknak sem teszel vele jót hosszú távon. Magas savtartalma ugyanis károsan hat a fogzománcra, és megsárgíthatja a fogakat.

4. Dohányzás? Stop!

A dohányzás gyakorlatilag bármilyen egészségügyi vonatkozásban „fekete bárány” – ám a fogsorra gyakorolt káros hatása talán a legszembetűnőbb. Fogaidat megsárgítja, elfeketíti, mivel szerkezetükben is változásokat idéznek elő a dohányfüstben lévő káros anyagok. Ezáltal sérülékenyebbé, érzékenyebbé válnak, ráadásul a tüdő-, száj- és fogínyrák kialakulásának a kockázata is megnő a dohányzás miatt – ugye te sem élsz vele?

5. A borokról

Sokak egyik kedvenc ünnepi itala, a bor bármelyik fajtája alkalmanként egy pohárral nem okoz semmi gondot. Az igazi problémák ott kezdődnek, amikor az egy pohárból több pohár lesz: a véralkoholszintünk mellett ezt a fogaink sem hálálják majd meg. Legyen szó tehát akár vörös, akár fehér borról, van egy közös tulajdonságuk: a savas kémhatás, amely egyből a fogzománcot támadja meg. A zománc károsodása pedig fogérzékenységhez vezet.

+1. Rágózás, köröm-, toll- és ceruzavég rágása

Veled is gyakran előfordul, hogy annyira koncentrálsz egy dolgozatra, egy izgalmas filmre vagy az irodai (diák)munkádra, hogy a tollad végét rágod? Íme rögtön két érv is, hogy gyorsan leszokj róla: nem csak, hogy az állkapcsodnak sem használ a felesleges erőkifejtés, még a fogaid végét is csiszolod az íróeszközzel – így azok sajnos bármikor megrepedhetnek vagy letöredezhetnek.

Mit tehetsz még?

Ahhoz, hogy elkerülhesd a komoly problémák kialakulását, nemcsak a káros szokásokkal érdemes felhagynod, hanem fel kell venned egy új, egészségeset is: ez pedig a fogorvosi ellenőrzés. Ha félévente egyszer elmész egyre, ott már az esetlegesen lerakódott fogkövet is eltávolítják – még azelőtt, hogy kialakulhatnának a súlyosabb fogproblémák.