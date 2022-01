6+1 hely Budapesten, ami disznótoros finomságoktól roskadozó pulttal vár

Következzen most 6+1 olyan hely Budapesten, amit feltétlenül érdemes kipróbálni, ha sült, füstölt húsokra, disznótoros lakomákra és a tőlük elválaszthatatlan vidéket idéző ízekre és hangulatra vágynátok.

Bíró Lajos és csapata 7 évvel ezelőtt hívta életre a Buja Disznó(k) elnevezésű étkezdét a Hold utcai piacon, mely azóta már új otthonra lelt és átcuccolt Budára a Fény utcai piac III. emeletére. Ezalatt a 7 év alatt azonban mit sem változott az eredeti koncepció, vagyis a nem hétköznapi köntösben tálalt sertéshús. Jó azonban tudni, hogy a városszerte híres rántott hús mellett reggelire többek között májas hurka érdekesen a kínálat, ebédre hagymás sült vért kínálnak aranyburgonyával, de van békebeli lecsókolbász Globus mustáros hagymával és szalontüdő zsemlegombóccal.

1024 Budapest, Lövőház utca 12. III. emelet 13-as üzlet

A kifőzde ötvözte Bartók Béla úti húsüzlet, az Ica Mama Húsboltja nap nap után csábítja üzletébe a lehető legváltozatosabb, ámde farkaséhes közönséget. Friss kínálatával, illatozó sültjeivel, pultban sorakozó változatos és nem egyszer a vevők igényei alapján alakított kínálatával, mustárért és nagy szelet fehér kenyérért kiáltó sült oldalasaival, hurka-kolbász-debreceni kombóival egész egyszerűen verhetetlen. A város legjobb grillcsirkéje mellé ráadásul pontos és figyelmes kiszolgálás is jár.

1114 Budapest, Bartók Béla út 64.

Megéri bizony buszra pattanni és elzötykölődni Óbuda szívéig, hogy belekóstolhassunk kicsit avagy a kicsinél jobban a vidéki, hamisítatlan békési ízekbe. A hagyományos eljárással, válogatott hazai alapanyagokból készülő Békés megyei finomságokból bőven lesz mit hazaérve a tányérunkra aprítani, hiszen többféle vékony és vastag kolbász, ropogós sertés- és libatepertő, szalonnák, sonkák, tarják és csülkök, májasok, debreceni, de még enyhén csípős, szilvalekvárral készült kolbász is kerülhet a cekkerünkbe.

1035 Budapest, Vörösvári út 37.

Kőbányán, a Maglódi út ölelésében, egy benzinkúttal szemben lelt otthonra a Sonkakirálynak kikiáltott Laci bácsi Sonka Háza, mely immár 7 éve a különlegesen finom füstölt áruk, sonkatálak, sütnivaló kolbászok és pultban sorakozó húsáruk Mekkája. A családias hangulatú tematikus gasztroeseményekről, látványkonyhájáról, sült húsaik mellé frissen csapolt sörükről, de leginkább a lehető legszívélyesebb vendéglátásáról híres helyért bizony megéri tűzön-vízen, de még árkon-bokron is átkelni.

1106 Budapest, Maglódi út 5.

Talán a Belvárosi Disznótoros az, amelyet senkinek sem kell bemutatnunk, válogatásunk azonban mégsem lenne teljesen kerek, ha nem ejtenénk szót a vidéki disznóvágások finom ételeit és a belvárosi gyorséttermek kiszolgálását ötvöző vendéglátóhelyről. Ha sült kolbászt, hurkát, májast, pácolt húst, frissen sültet, grillcsirkét, sült csülköt kíván az ember, nem véletlenül először ugrik be a Belvárosi Disznótoros neve, ahol számtalanféle és fajta saláta, savanyúság és ropogós kenyér dukál a lakomához.

1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 17.

1075 Budapest, Király utca 1/d

Újlipótváros szélén, rákanyarodva a Balzac utcára, kora reggeltől kora délutánig hívogat a békebeli pecsenyéző, ahol a tojásrántotta is mangalicakolbásszal érkezik. Pácolt, sült, grillezett és rántott finomságokra az üvegpult mögül bökhetünk, de érdemes megkóstolni változatos napi menüjüket, felvágottaikat és természetesen a legfontosabbakat is próbára tenni, a hurkát és a kolbászt, talponállóik egyikénél.

1132 Budapest, Balzac u. 1.

+1 Hartai Kolbásztöltők Társasága

Bár a hartai kolbász nem tartozik még a világ hét csodája közé, mint tudjuk, ami késik nem múlik. Addig is kis hazánk lelkesebbnél lelkesebb kolbászrajongói viszik hírét ennek a kulináris különlegességnek, amihez a Hartai Kolbásztöltők Társaságának köszönhetően többféleképpen is hozzájuthatunk. Kolbászok és szalámik, szalonnák és sonkák és egyéb hartai disznóságok mellett a Parasztreggeli oldalán minden jóval megpakolt paraszttálak közül is választhatunk, mely egyenesen az ajtóig érkezik. Ha nemcsak egyszeri alkalommal falatoznánk a hartai finomságokból és szeretnék fél éven keresztül minden hónapban egyszer 1,5 kg-nyi híres hartai kolbásszal, szalámival és sonkával, számtalan füstölt áruval, továbbá 30 db boldog tojással gazdagodni, úgy érdemes a következő szezonban előfizetni erre a MyFarm Harta oldalán. És ez még mindig nem minden, hiszen csapatépítő kolbásztöltésüket még meg sem említettük!