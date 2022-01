Marvel-filmek a Végjáték után: ami már megjelent és ami még érkezik

Cikkünkben összegyűjtöttük az összes Végjáték után megjelent összes Marvel-filmet illetve azokat, amiket már bejelentettek 2022-ből és 2023-ból. Íme a Marvel Moziverzum 4. fázisának filmjei!

A Marvel fázisokba osztotta az eddig megjelent és bejelentett filmjeit. A harmadik fázis az Amerika Kapitány: Polgárháború című filmmel kezdődött és a Pókember: Idegenben című filmmel ért véget. A negyedik fázis a Fekete Özvegy című filmmel indult 2021-ben.

A Marvel Moziverzum 3. fázisának zárófilmje:

Pókember: Idegenben (magyar premier: 2019. július 4.)

Peter Parker bebizonyította, hogy Pókemberként a szuperhősök csapatában is megállja a helyét. A sok akció után ideje a kikapcsolódásnak, ezért elhatározza, hogy csatlakozik a legjobb barátaihoz, Nedhez, MJ-hez és a banda többi tagjához, akikkel európai vakációra indulnak. Peter tervét azonban gyorsan keresztülhúzza, amikor elvállalja, hogy segít Nick Furynak felfedni az elementál támadások hátterét. Hamarosan találkozik a rejtélyes Mysterióval, akiről nem tudni, hogy barát vagy ellenség.

A Marvel Moziverzum 4. fázisának 2021-ben megjelent filmjei:

Fekete Özvegy (magyar premier: 2021. július 8.)

Natasha Romanoff kénytelen lesz szembenézni múltja sötét epizódjaival, amikor egy veszedelmes összeesküvés hozzá is elér. Nyomában egy életére törő, kérlelhetetlen erővel, Natasha számot kell vessen kémes múltjával és családi kötelékeivel, amiket már jóval azelőtt felbontott, hogy Bosszúálló lett.

Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája (magyar premier: 2021. szeptember 2.)

Shang-Chi azt hitte, végleg lezárta a múltat, ám mikor a Tíz Gyűrű elnevezésű titokzatos szervezet hálójába kerül, kénytelen lesz újra szembenézni vele. A filmben megismerhetjük a az igazi Mandarint is, aki korábban a Vasember 3-ban tűnt fel.

Örökkévalók (magyar premier: 2021. november 4.)

A filben egy csapat földöntúli hőst követhetünk nyomon, akik az emberiség hajnala óta védelmezik a Földet. Amikor rég elveszettnek hitt, rettentő lények térnek vissza rejtélyes körülmények között, az Örökkévalók összegyűlnek, hogy ismét az emberek segítségére siessenek.

Pókember: Nincs hazaút (magyar premier: 2021. december 16.)

Pókembernek sok és sokféle kalandja volt már, de ilyen még soha. Lekerült róla a maszk, a világ megtudta, kicsoda ő igazából, és most egy egészen új veszéllyel is számolnia kell: a nyilvánossággal. Többé nem tudja, kényelmesen kettéválasztani a magánéletét és a szuperhős-világot. Doktor Strange-hez fordul segítségért, de attól csak még jobban megkavarodik a helyzet. Pókembernek olyan veszélyekkel kell megküzdenie, amelyeknek a létezéséről eddig nem is tudott. De ha túléli őket, talán jobban megérti, mit jelent igazából pókembernek lenni.

Marvel-filmek, amik 2022-ben érkeznek a mozikba:

Doctor Strange az Őrület Multiverzumában (várható premier: 2022. május 6.)

A címen kívül a film sztorijáról meglehetősen keveset lehet tudni.

Thor: Szerelem és mennydörgés (várható premier: 2022. július 8.)

A film Jason Aaron Mighty Thor képregényének elemeit adaptálja, amelyben Jane Foster veszi át Thor köpenyét és erejét, miközben rákban szenved.

Fekete Párduc: Vakanda, légy áldott! (várható premier: 2022. november 11.)

A 2018-ban bemutatott Fekete Párduc című film folytatása, sajnos már Chadwick Boseman nélkül, aki 2020-ban elhunyt.

Persze 2022 után sem áll le a Marvel-filmek áradata:

The Marvels (várható premier: 2023.)

A galaxis őrzői vol. 3. (várható premier: 2023.)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (várható premier: 2023.)

Fantastic Four (várható premier: ?)

