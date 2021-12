„Drakula bábjai köztünk vannak” – Interjú Sánta Gergővel, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes tánckarvezetőjével

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes decemberben két alkalommal is játssza Drakula című, felnőtteknek szóló táncjátékát. A címszerepet alakító Sánta Gergő erről mesél.

Mit jelent számodra ez a szerep?

Több szempontból is óriási élmény számomra, hogy megformálhatom Drakula karakterét a színpadon. Egyrészt gyerekkorom óta izgat és tetszik maga a történet, másrészt mindig is a pályám és az életem kiemelt eseményeként gondoltam arra, hogy én ezt Zsuráfszky Zoltánnal adhattam elő. A mostani előadásban egy másik kedves kollégámmal, Tókos Attilával táncolunk majd együtt, teljesen más lesz így a darab. Harmadrészt, egy olyan emberfeletti erővel rendelkező karaktert alakítani, amelyre minden táncos vágyik, mindig óriási kihívás – ettől még izgalmasabb és szerethetőbb számomra a feladat.

Miben lesz más a mostani előadás?

Attilának ugyanazt a koreográfiát kell a saját képére formálnia, és mivel az ő karaktere teljesen eltérő, mint korábban Zsuráé volt, így teljesen más színt fog hozni. Ettől nekem is más feladatköreim lesznek, máshogy kell együtt dolgoznunk. Például bekerült egy olyan duó, amit korábban nem táncoltunk, most is ezen dolgozunk éppen.

Össze kell szoknunk, hiszen a való életben hiába különbözünk nagyon egymástól, a darabban egy test és egy lélek vagyunk.

Minden darab átalakul, amikor újra elővesszük, hiszen teljesen újraértelmezzük, maivá formáljuk, a koreográfia bizonyos mozdulatait, érzéseit felerősítjük, amiktől még aktuálisabb lesz a végeredmény. Az is sokat hozzáad majd, hogy az előadás két alkotója – Zs. Vincze Zsuzsa és Zsuráfszky Zoltán – külső szemlélőként segít minket, hogy minél gazdagabb legyen a játékunk.

Hetek óta tartanak már a próbák, milyen a hangulat?

Szólistaként nincs könnyű feladatunk, hiszen mi nem a tánckarral dolgozunk, külön készülünk fel. Amikor „összeengednek minket”, az olyan, mint egy minielőadás: próba közben megtapsoljuk egymást, amikor valaki nagyot táncol, Attilát és engem is, illetve az új beálló lányokat is – több kolléganőm is új feladatot kapott a Drakulában most. Ezek a pillanatok óriási töltést adnak, hiszen mi egymásnak is meg akarunk felelni. Mindig az az első lépés, hogy tetszik-e a főnökeimnek, tetszik-e a kollégáimnak, amit csinálok.

December 6-án lesz az előbemutató a Gödöllői Művészetek Házában. Van izgalom benned emiatt?

Persze! Például ma is ezzel álmodtam: hogy előadás közben nincs a megfelelő helyen a ruhám, hogy nem ér oda az öltöztető segíteni, hogy leesik a darabban használt paróka a fejemről… Szerencsére ezek csak álmok, a színpadon már semmi ilyesmi nem történik. Szeretem a gödöllői közönséget, rengeteg olyan táncos él ott, akit tanítottam, vagy jól ismerek, és remélem, hogy eljönnek a műsort megnézni.

Kinek és miért ajánlod az előadást?

Korhatáros a darab, de a 12 év felettieknek jó szívvel ajánljuk! Illetve annak, aki szereti az autentikus folklór néptáncot, a kimagasló teljesítményt, vagy a fordulatos dramaturgiát. Ez utóbbiról többet nem árulok el, jöjjenek el, és éljék át velünk ezeket a meghökkentő pillanatokat, amelyek garantáltan különleges élményt adnak majd a néptáncon keresztül, hiszen Drakula bábjai köztünk vannak!