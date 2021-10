Kihirdették az Év Kilátója és az Év Turistaháza cím 2021-es nyerteseit

2021-ben is erős versenyben dőlt el, hogy mely építmények kapják az Év Turistaháza és az Év Kilátója kitüntető címet. Az Aktív Magyarország szavazásán a Bölömbika-kilátó és a Szelcepuszta turistaszálló kapta a legtöbb voksot a természetjáró nagyközönségtől.

Az Aktív Magyarország a tavalyi évhez hasonlóan idén is meghirdette az Év Kilátója és az Év Turistaháza pályázatokat, melyekre a nagyközönség küldhette be kedvenceit. A több tucat beküldött kilátó és szálláshely közül szakmai szűri választotta ki a 10-10 legjobbat, melyek aktív turisztikai szempontból kiemelkedőek. A döntős mezőnybe csak jó állapotú, rendezett környezetű célpontok kerülhettek be, melyek izgalmas turistautak vagy vízi turisztikai útvonalak mentén fekszenek, így sokan megfordulnak ezeken a helyeken.

A pályázat célja az volt, hogy minél többen válasszák a természetet szabadidejük eltöltésére, hiszen ez nemcsak a világunk jobb megismeréséhez segít hozzá, hanem testileg és lelkileg is egészségesebb életet élhetünk ezáltal.

A csodás kilátás sok kirándulás csúcspontja. Éppen ezért nem véletlen, hogy 3368 szavazattal a Tisza-tó fölött őrködő Bölömbika-kilátó lett az Év Kilátója. Az idén átadott építmény különlegessége, hogy csak vízi úton lehet megközelíteni, amihez csónakba, kajakba, kenuba kell szállni vagy SUP-ra kell pattanni. Kikötés után egyből egy lépcsősor vezet a magasba, ahonnan bele lehet feledkezni a tó kevésbé forgalmas, de annál izgalmasabb panorámájába.

Az Év Turistaháza címet az Országos Kéktúra útvonalán fekvő Szelcepuszta turistaszálló nyerte el 1139 szavazattal, amely így idén az ország kedvence lett. Nem is csoda, hiszen a minden irányban több mint hat kilométernyi erdővel körülvett szálláshelyen csak a madárének és a fák susogása töri meg a csendet az Aggteleki-karszt erdeiben.

A turistaház, amely egyben erdei iskolai bázishelyként is működik, egyedülálló geológiai képződmények és cseppkőbarlangok ölelésében fekszik, a rendkívül gazdag flóra és fauna pedig a természet olyan kincsestárai, melyek garantálják a különleges élményeket. Ebbe a környezetbe épült a turistaszálló, ahol bárki kipihenheti a hétköznapok zúgását.

Érdemes 2022-ben is figyelni az Aktív Magyarország Facebook-oldalát, hiszen jövőre is a közönség segítségével választják ki az aktuális év kedvenc kerékpárútját, turistaházát és kilátóját.

Az Év Kilátója 2021

Bölömbika kilátó – 3368 szavazat

Szent Korona-kilátó – 2815 szavazat

Kardosfai-kilátó – 2288 szavazat

Sástó kilátó – 2172 szavazat

Lila-hegyi kilátó – 1926 szavazat

Kéz-kilátó – 1603 szavazat

Őrtorony-kilátó – 1181 szavazat

Gloriette-kilátó – 1032 szavazat

Csergezán Pál-kilátó – 631 szavazat

Tepke-kilátó – 437 szavazat

Az Év Turistaháza 2021