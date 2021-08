Mire figyeljünk a legjobb energiahatékonyság érdekében

Az energia és komfort területén tapasztalhatjuk a legnagyobb változásokat, újításokat az építkezési folyamatok alatt. Sokszor ezeket az újdonságokat nem is követi a szakemberek tudása. Ha mégis megtaláljuk a megfelelő szakit, még vele együtt is nagy kihívással nézünk szembe. A legenergiatakarékosabb megoldás sokszor nem szolgálja a kívánt komfortszintet, mégis meg kell találni azt a megoldást, ami évtizedeken keresztül kiszolgál.

Az első lépés

Az épületenergetikai számítás az első, amit meg kell tennünk már a tervezési szakaszban. Ebbe feltétlenül vonjuk be az építészt, az épületgépészt és az elektromos tervezőt is. Fontos, hogy a tervezés során számítás, a kivitelezett tervről tanúsítvány készül és a kettő véletlenül sem összetévesztendő. A számítás a határoló szerkezeteket tulajdonságait, az árnyékolási technikákat, a fűtési-hűtési rendszereket és az alternatív energiatermelő megoldásokat tartalmazza.

Fontos döntések

Mindig a saját ingatlanunkhoz leginkább megfelelő megoldásokat keressük. Ami másnál működött az nem biztos, hogy nálunk is fog. Készíttessünk több alternatívát például az energiahordozókra. Szenteljünk kiemelt figyelmet a megfelelő hőszigetelésre is. Ugyan egy korszerű épület hőszigetelt és légzáró épületburokkal épül, ez mindenképp megbontásra kerül például a nyílászárók behelyezése során.

Sok energiát takaríthatunk meg a megfelelő árnyékolással így, ha a költségvetés lehetővé teszi minden ablak kerüljön árnyékolásra. A külső árnyékolással a harmadára, negyedére is csökkenthető a hűtési igény, ami hosszútávon megtérül. Ha erre első körben nincs mód, akkor is kerüljenek kiépítésre a fogadószerkezetek.

Fűtés-hűtés-passzív energia

Építkezésnél erre figyeljünk energiahatékonyság tekintetében: A fűtési rendszer kiválasztásánál elsődleges, hogy az építési területen milyen energiaforrás áll rendelkezésre. Fontos mérlegelni való még, hogy melyik milyen karbantartással, zajhatással jár és, hogy egyben alkalmazható-e hűtésre is?

A fűtési rendszer által felhasznált energia csökkenthető is a nyílászárókon keresztül beáramló és jól hasznosított benapozással nyert energiával. A fűtési rendszereket szabályozni is kell, amit a vonatkozó rendeletek szerint kell elvégezni, ami a kivitelező feladata. A melegvíz rendszerének kialakításánál is vegyük figyelembe az energiahordozó típusát és a karbantartási igényeket.

Alternatív megoldások, környezetvédelem

Az alternatív rendszerek alkalmazhatóságát ma már kötelező vizsgálni. Ide tartozik a megújuló energiaforráson alapuló helyi energiatermelő rendszer, a kapcsolt energiatermelés, a táv- vagy tömbfűtés és a hőszivattyús rendszer. Az esővíz gyűjtéssel nem csak környezetünket óvjuk, hanem spórolhatunk is. Egy jól megtervezett gyűjtő rendszerrel megoldható, hogy a kevésbé csapadékos időszakban az összegyűjtött vízzel öntözzünk.

A komposztálással szintén védjük környezetünket és jótékonyan járhatunk hozzá kertünk terméséhez. Alakítsunk ki monitoring rendszert. Az ellenőrzött, lekövetett folyamatok megmutathatnak további megtakarítási lehetőségeket.