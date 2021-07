A Balatonnál sem kell lemondanunk a házhoz szállítás kényelméről

A Balaton partján a tavalyihoz képest már csaknem négyszer annyi éttermi és üzleti partnerrel, összesen 22 településen várja megrendelőit a NetPincér idén nyáron.

Itt a nyár és nagyon sokan a Balaton partján kapcsolódnak ki, kiszakadva a hétköznapi mókuskerékből. A nyaralás pedig egyet jelent a gasztronómiai élvezetek halmozásával is, mára azonban nem feltétlenül kell emiatt kimozdulnunk a kényelmes Balaton-parti nyaralóból, hiszen nemcsak az étel, de már az élelmiszer, illetve akár a háztartási eszközök is házhoz jönnek a NetPincérnek köszönhetően.

Üzletekből is rendelhetünk a Balatonon

A NetPincér felületén keresztül a Balaton partján idén nyáron már több, mint 150 partner kínálatából választhatnak a vásárlók, amely négyszerese az egy évvel ezelőtt elérhető partnerek számának. Az elmúlt hónapokban ráadásul nemcsak éttermek és kávézók, de nyolc élelmiszerüzlet is csatlakozott a NetPincérhez. Így akár a kerti bográcsozás alapanyagait, az esti iszogatáshoz szükséges italokat és frissítőket, valamint a reggeli péksüteményt is házhoz rendelhetik a felhasználók. Az új csatlakozók között szerepel például a keszthelyi OMV Shop, a siófoki Spar Expressz-OMV, valamint a balatonalmádi Balatoni Italfutár is.

Ételek a sarki gyrosostól a prémium éttermekig

Természetesen azoknak is számos lehetőséget nyújt a NetPincér a Balaton partján, akik inkább a meleg ebédet vagy vacsorát rendelnék házhoz, hiszen a klasszikus strandkajától a prémium éttermi kínálatig szinte minden megtalálható az oldalon. Az új csatlakozók között szerepel az ikonikus balatonfüredi Baricska Csárda, az ugyancsak balatonfüredi BazsaLicom Bisztró, a paloznaki Sáfránkert Vendéglő, a siófoki Moby Dick, de rendelhetünk például a gyenesdiási Jaffa Étteremből, a csopaki Kaktusz Terasztól vagy a révfülöpi Pizza Go-tól is.

Új kihívói akadnak a legnépszerűbb Siófoknak

A tavalyi évben egyébként Siófok volt a legnépszerűbb Balaton-parti város a netpincérezők körében. A legforgalmasabb időszaknak a rendelések tekintetében az este bizonyult 7 és 9 között, a legnépszerűbb rendelt fogás pedig a gyros tál és a sajtburger volt. Az idei évben mind területileg, mind a választható fogások és élelmiszerek tekintetében jelentősen szélesedett a kínálat, így nagyon sok település felveheti a versenyt a tavalyi győztessel. A NetPincér az elmúlt időszakban nagy mértékben növelte a kapacitási körét a NetPincér GO által lefedett Balatonfüred, Csopak, Keszthely és Siófok területén, ennek köszönhetően pedig akár a mostani forgalom kétszeresével, igény esetén pedig háromszorosával is meg tudnak majd birkózni a nyár folyamán a vállalat futárpartnerei, biztosítva ezzel a gyors házhoz szállítást, ezáltal pedig a tökéletes rendelési élményt.

Ezen kívül a NetPincér számos meglepetéssel is készül a nyárra a Balatonon. Érdemes keresni a márka hostesseit, akik ajándékokkal kedveskednek majd a járókelőknek, de például a Balatonfüredi Borheteken is megjelenik majd a NetPincér.