Világhírű magyar művész készíti a Budavári Palota új installációját

Havadtőy Sámuel, a világhírű magyar művész készíti a Budavári Palota elsőként rekonstruált terméhez, a Szent István-teremhez kapcsolódó különleges installációt.

A Szent István-terem és a hozzá kapcsolódó installáció augusztus 20-tól várja a nagyközönséget, az első napokban ingyenesen lesz látogatható.

A készülő tárlat múlt és jelen, tradíció és értékmentés összefüggésében idézi fel Szent István király szellemi örökségét, államalapításának időtálló eredményeit. A helyiséghez kapcsolódó művészi alkotásban Havadtőy a kortárs művészeten keresztül, a képzőművészet eszközeivel mutatja be az államalapító király intelmeit. A kivételes installáció megalkotásához a művész hazai ékszerészek és bronzöntők segítségét kérte, de megjelenik benne a csipke is.

Bővebben Havadtőy Sámuelről

Havadtőy Sámuel, azaz Sam Havadtoy magyar szülők gyermekeként 1952-ben született Londonban. Családjával 1956 nyarán tértek haza Magyarországra, az októberi események után azonban nem tudtak visszajutni Angliába, végül 1971-ben sikerült emigrálnia.

Volt lakáj, cseléd és szakács is, majd New Yorkba került, ahol 1976-ban létrehozta lakberendezéssel foglalkozó üzletét. Az 1980-as évek elején bekapcsolódott a New York-i művészéletbe, ahol a legkiválóbb művészekkel dolgozott együtt. Szoros baráti viszonyba került Warhollal, Haringgel, George Condóval, Donald Baechlerrel és sok más művésszel, köztük Yoko Onóval is, akivel élettársi kapcsolatban élt több mint 20 éven keresztül. Ekkor kezdte használni a csipkét, amelyről úgy gondolta, hogy a magyar lélek része, hiszen minden magyarországi otthonban megtalálható valamilyen formában.

Az 1980-as évek végén visszatért Európába, Magyarországra is több ízben ellátogatott, majd 1992-ben megalakította Budapesten a Galéria 56-ot. Havadtőynek több magyarországi kiállítása mellett fontos szerepe volt a rendszerváltás utáni hazai képzőművészeti életben: amerikai és magyar művészeket ismertetett össze.

Műveiből világszerte rendeznek nagysikerű kiállításokat. Néhány éve Ferenc pápa monzai látogatásának alkalmából készített művéből a Szentatya is rendelt egy másolatot a művésztől. Havadtőy Sámuel idejének nagy részét Olaszországban, illetve Szentendrén tölti.

Forrás: MTI