Ma 14:42-kor a világ művészeti intézményei élőben közvetítik az égboltot

A nyári napforduló alkalmából izgalmas művészeti projekt valósul meg a mai napon: a világ több mint 60 művészeti intézménye élőben fogja közvetíteni az égboltot 24 órán keresztül, méghozzá Zoomon keresztül, bárki számára elérhető formában.

A T.V. To See The Sky (nagyjából: TV égboltnézéshez) nevet viselő projektet Yoko Ono, John Lennon özvegyének 1966-67-es SKY T.V. (Égbolt TV) című kezdeményezése inspirálta, amelynek keretein belül egy élő tévéadást sugároztak az égboltról annak az épületnek a tetejéről, amelyben a TV-készülék helyet kapott. Így hozták bentre az égboltot, még akkor is, ha az adott helyiségnek nem voltak ablakai.

Yoko Ono, a Getty Research Institute (Getty Kutatóközpont) és a Feminist Center for Creative Work (Feminista Központ a Kreatív Munkáért) összefogásában idén, közép európai idő szerint 14:42-től a világ számos művészeti intézménye élőben közvetíti az égboltot Zoomon keresztül, egészen június 22. 14:42-ig.

A budapesti égboltot a Artpool Művészetkutató Központ közvetíti webkamerán keresztül, méghozzá a Szépművészeti Múzeum / Középeurópai Művészettörténeti Kutatóintézet tetőterében lévő projektszobából.

Az esemény ingyenes, és a Getty Research Institute Youtube-csatornáján is követhető.