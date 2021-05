Közel teljes az EFOTT 2021-es fellépőinek listája

A legfrissebb rendelet szerint 2021 nyarán újra megrendezhetik a nagyobb fesztiválokat is. Az EFOTT szervezői ma reggelre közkinccsé is tették a Velencei-tó partján augusztus 11-15. között tartott esemény szinte teljes nagyszínpados programját, és ígéret szerint a többi helyszín zenekari felhozatalát is hamarosan bejelentik.

Augusztus 11-én szerdán Király Viktor kezdi a hangolódást, akit a Magna Cum Laude, majd Rúzsa Magdi követ a nagyszínpadon. A nagy koncertek sorát aznap a Brains zárja.

Csütörtökön is négy koncerten gyúlnak ki a nagyszínpad fényei, a The Biebers pop-rock zenéje után Horváth Tamást, valamint a közönség nagy kedvencét, a Bagossy Brothers Companyt hallhatjuk élőben zenélni. A csütörtök esti 11 órás fellépő kilétét egyelőre homály fedi.

Pénteken is tetőfokára hág a hangulat, a Bye Alex és a Slepp zenekar után az Irie Maffia lép színpadra. A naplemente után a Halott Pénz és a Wellhello csinál majd fergeteges bulit.

A szombati zárónapja line-upja sem teljes még, de az már biztos, hogy érkezik az EFOTT nagyszínpadára a Margaret Island, a Follow the Flow és Majka & Curtis.

A szervezők ezúttal a főszínpadi programfelhozatalt jelentették be, de ígéret szerint nem váratják sokáig az érdeklődőket, és hamarosan megosztják a további közkedvelt fellépők nevét is. Sőt, azt is elárulták, hogy idén két nagyszínpaddal készülnek, és nemzetközi produkciókkal is tárgyalnak! Összesen 100 fellépő várható a 45. EFOTT-ra. A folyamatosan bővülő programlista elérhető az efott.hu-n.