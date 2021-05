Metszés kisokos – erre figyeljen oda tavasszal!

A tavaszi metszés amilyen egyszerűnek tűnhet, annál nagyobb odafigyelést és pontosságot igényel. A szakszerűségen túl nem szabad megfeledkezni az időzítésről sem, hogy kertje szebbnél szebb színekben pompázhasson, tele gyönyörű termésekkel!

Miért szükséges a metszés?

Ahhoz, hogy a kertünkben lévő fák, díszbokrok és bogyósok egészségesen növekedhessenek és ékesítsék környezetünket, szükséges, hogy időnként megmetsszük őket. Az összképen is rendkívül sokat javíthat a rendezettség, azonban a fő tényező a növény fiatalítása. Ha mindent jól csinálunk, a növények nagyobb valószínűséggel hoznak termést a későbbiekben.

Nem mindegy az időpont!

A metszés időpontjához szükséges hiteles forrásból tájékozódni a növények típusairól. Bizonyos növényeket tavasszal, március és április környékén szabad, míg más fajtákat szigorúan a nyári szüret után vagy ősszel lehetséges csupán metszeni.

A népszerű barack- vagy meggyfák a csonthéjasok csoportjába tartoznak, amiket tavasszal, a virágzásuk előtt szabad ráncba szedni. Az almát és körtét az almatermésű fákhoz soroljuk, ezeket ősszel lehet metszeni, vagy nyáron zöldmetszést alkalmazva fiatalíthatjuk őket. A bogyós növényekről és a díszbokrokról hasonlóan, ősszel távolíthatóak el a vadhajtások és beteg vesszők.

Így kezelje a vágásokat!

Több technika is alkalmazható a növények metszésére, de alapjaiban minden módszer ugyanazt a célt szolgálja. Az egészséges és jól termő vezérvesszőket tartsuk meg, az útban lévő vagy beteg ágakat pedig távolítsuk el. Ehhez mindenképpen használjunk szakszerű, éles kerti szerszámokat, metszőollókat.

Minden vágás esetén, akárcsak bőrünk felszínén, fontos a sebkezelés, mert a helytelen kezelési mód betegségeket eredményezhet növényeinken. Erre számos sebkezelő szer nyújt segítséget, ezek több árkategóriában is beszerezhetőek. Nagyobb védelem érdekében pedig ajánlott a lemosópermetezés is, ezzel szintén elkerülve további, vágásból is eredendő betegségeket.

Ezekre az eszközökre lesz szüksége!

A kerti munka nem egyszerű, ezért érdemes felkészülten nekilátni. A kényelmes ruházaton túl a szakszerűségre is érdemes nagy hangsúlyt fektetni, ezért ajánlott a gumicsizma és a védőkesztyű viselése.

Eszközöket tekintve szerezzünk be többféle méretű és pengéjű metszőollót, hogy mindenféle ágtípussal könnyen dolgozhassunk. A vastag, nehéz és makacs ágakkal szemben pedig komolyabb eszközök, mint az ágvágó vagy a fűrész segíthet.

