Májusi kedvenceink: 3 natúrkozmetikum, amit ki kell próbálnod

Nemcsak a bőrünk, a természet is meghálálja, ha natúrkozmetikai termékekre cseréljük az eddig használt test- és bőrápolási készítményeinket. Ha még nem tetted, de már egy ideje tervezed vagy már régóta keresed a tökéletes, természetes kozmetikumokat, mutatunk néhány márkát és terméket, melyeket mindenképp érdemes kipróbálni.

A testvérpár által indított óbudai Napvirág Manufaktúra 2013 óta készíti magas minőségű, egészséges kozmetikumait a tudatos vásárlók számára, kizárólag természetes alapanyagok felhasználásával. A hagyományos technikával, kézzel készített és gondosan összeállított receptek alapján készített natúr- és biokozmetikumok széles választéka itt nem csak mese, a hagyományos termékek mellett bőven akad unikális készítmény is, példának okáért az édesmandula-olajjal készült szemöldök- és szempillaápoló, a római kamillás bio aromavíz, valamint a görögdinnyemag-olajjal, csalán-, bergamott- és vaníliaillattal készült szilárd sampon. Bármit is válasszunk a Napvirág Manufaktúra kínálatából, egy biztos, testünk és lelkünk is hálás lesz érte.

A Soins frissen főzött, kézzel készült kozmetikumai több évnyi kísérletezés után 2015-ben öltöttek először formát. Budai Edina tulajdonos elhivatottsága már önmagában garancia a magas minőségre, hiszen mi lehetne hitelesebb, mint szüntelenül keresni a lehető legjobb összetevőket, a legtökéletesebb arányokat, majd meg is találni őket. A hidegen sajtolt olajok, az ehető kakaó- és kókuszvaj, valamint a 100% tisztaságú virágvizek és gyümölcsesszenciák magukért beszélnek: az alapanyagok adják a Soins termékeinek szívét-lelkét. A nőknek, férfiaknak, de még babák számára is fejlesztett krémek, olajok, testvajak, testradírok és fürdőtejek egytől-egyig az egészséget szolgálják, legyen szó kifejezett problémáról vagy épp természetes, károsanyagmentes hétköznapokról.

Egyik kedvenc kozmetikai márkánk nemrég új terméket dobott a piacra, ami mellett nem bírunk és nem is akarunk szó nélkül elmenni! A Lush legfrissebb debütantja nem más, mint a nyugtató hatású kókuszolajban és kondicionáló búzafűforrázatban dúskáló Lush Lashes éjfekete szempillaspirál. A hosszú és dús pillákat ígérő terméket, ahogy azt a Lushtól már megszokhattuk, a lehető legtöbb természetes alapanyag felhasználásával fejlesztették ki, hogy ne csak egy szempillaspirál funkcióját lássa el, de jót is tegyen a szemet körülölelő pilláknak. Összetevőinek köszönhetően a Lush Lashes tehát viselet közben hidratálja és táplálja a szempillákat, míg az akácokból kinyert mézga gondoskodik arról, hogy a feketeség egész nap a helyén maradjon. Állatokon természetesen nem tesztelt.