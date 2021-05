/Netflix, HBO GO, .../

Az érettségi alkalmából összegyűjtöttük a legjobb tinédzserekről, középiskolásokról szóló sorozatokat az elmúlt évekből. Útkeresés, szex, szerelem, lázadás, drogok. Vígjátékok, drámák és krimik. A tini élet számtalan aspektusból. Vigyázat, van köztük jópár korhatáros!

Szexoktatás (Sex Education)

Terapeuta anyja miatt a bizonytalan Otis mindenre ismeri a választ a szextanácsadás tekintetében, így a lázadó Maeve felveti egy iskolai szexterápiás klinika ötletét. (Netflix)

Eufória (Ephoria)

A sorozat egy izraeli széria változata, ami igaz történeten alapul. A középiskolás tinik életébe, annak is az árnyoldalába nyújt bepillantást. Miközben ifjú hőseink keresik helyüket a világban, megtapasztalják a drogot, szexet és erőszakot. (HBO GO)

Alaska nyomában (Looking for Alaska)

A John Green regényéből készült széria hőse a 16 éves Miles. Az izgalomra vágyó tini alabamai bentlakásos iskolában tanul tovább, remélve, új tapasztalatokat szerez majd az életről. Beleesik egy csinos lányba, és barátokra is szert tesz. (HBO GO / Hulu)

Több, mint normális (Atypical)

Amikor az autizmus spektrumzavarral küzdő tinédzser úgy dönt, hogy barátnőt szerez, a függetlenségért folytatott küzdelme az egész családot önfelfedezésre kényszeríti. (Netflix)

My Mad Fat Diary

A 90-es évek közepén játszódó sorozat a 16 éves Rea Earl történetét meséli el, akit épp ekkor engedtek ki a pszichiátriáról, ahol hónapokat töltött. (AppleTV/Hulu)

Ginny és Georgia (Ginny & Georgia)

A szabad szellemű Georgia két gyerekével, Ginnyvel és Austinnal északra költözik, hogy új életet kezdjenek, azonban az új kezdethez vezető út rögösnek bizonyul. (Netflix)

Én még sosem… (Never Have I Ever)

Az indiai származású amerikai kamaszlánynak borzalmas éve volt, és most szeretne népszerű lenni – de se a barátai, se a családja, se az érzései nem könnyítik ezt meg. (Netflix)

A ki***tt világ vége (The End of the F***ing World)

A sorozat főszereplői a 17 éves James, aki pszichopatának képzeli magát, és Alyssa, a fiú egyik lázadó osztálytársa, aki menekülési lehetőségét borzalmas családja elől a fiúban látja. (Netflix)

Carrie naplója (The Carrie Diaries)

A Szex és New York előzménysorozata Carrie Bradshaw középiskolás éveit mutatja be. A szériában feltűnik a klasszikus négyesből Samantha karaktere is.

Elit (Élite)

Amikor három munkásosztálybeli kamasz bekerül egy spanyol elitiskolába, az ellentét köztük és a gazdag diákok között gyilkosságba torkollik. (Netflix)

13 okom volt (13 Reasons Why)

A középiskolás diák, Clay Jensen szívbemarkoló titkok közepette találja magát, amelyeket egy barátja tragikus öngyilkossága indított útjára. (Netflix)

Riverdale

A kamasz Archie és csapata a szex, a szerelem, az iskola és a család bonyodalmai közt evickélve belekeverednek Riverdale sötét titkaiba. (Netflix)

Ha végignézted a legjobb tinis sorozatokat, jöhet egy kosztümös: