A paradicsom rég nem érzett íze

Piros, kemény, olykor puhább, lédús, zamatos, és tökéletes alapanyaga rengeteg ételnek, mint amilyen a lecsó vagy épp a paradicsomos húsgombóc. Igen, a paradicsom az a finomság, ami manapság igen ritka, hogy a rég elfeledett ízében érhető el. Mi a megoldás a régi, gyermekkorunkat idéző ízek felidézésére?

Ma már más az íze

Biztos te is észrevetted, hogy a jelenleg kapható paradicsomok íze merőben más, mint az, amire gyermekkorodból emlékszel. Hozzá kell tennünk azt is, hogy persze már ha van íze, nem pedig csak egy vízre hajazó piros valamit sikerül kifogni. Mert a többség sajnos jellegtelen és ízében, illatában nyomokban sem fedezhető fel a paradicsomíz.

Persze tisztelet a kivételnek, mert a mai napig léteznek olyan, biogazdálkodásból származó zöldségek és gyümölcsök, amiknek az íze zamatos, ránézésre bár nem tökéletes, de látszik, hogy nem egy tömegtermékkel van dolgunk. Persze jó magyar szokás szerint mire gondolunk azonnal? Biztosan van benne valami, amitől ilyen, amitől bio, és aminek köszönhetően az árát az egekbe lehet srófolni. Az persze fel sem merül, hogy valaki egy élet munkáját teszi bele abba, hogy olyan környezetet és technológiát hozzon létre, aminek köszönhetően ez a zöldség az asztalunkra kerülhet.

Nem kamu a bio

Valószínűleg benned is felötlött már, hogy a minőségi biozöldségek és -gyümölcsök egy hiperben felvásárolt, majd egy közel kétszeres áron eladott átverés részei, amivel a tudatosan táplálkozni vágyó embereket bolondítják meg. Pedig a piacok jelentős részén, az árusok igen nagy százaléka maga termeli a portékáját, ami jó eséllyel természetes, biogazdálkodásból származik. Na jó, azért a banánnál és a narancsnál nyugodtan kezdj el gyanakodni, ha azt hallod, hogy házi termesztés.

Mivel sokan nem hisznek az elmondottaknak, így számukra nyújt bizonyosságot egy kecskeméti kertészmérnök által létrehozott, 9000 négyzetméteres kert. Ezen a helyen a palánták nevelésétől elkezdve az öntözésen át a kész paradicsomok leszedéséig minden mozzanat megtekinthető, sőt ki is próbálható. Ezenfelül pedig meg is lehet kóstolni a leszedett zöldséget, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy tényleg olyan az érett paradicsom zamata, amire gyerekkorunkból emlékszünk. Így aki akarja, nyugodt szívvel kipróbálhatja magát a paradicsom gondozása terén, ami nem csak egy maradandó élmény, de bizonyosság is arra vonatkozólag, hogy léteznek még igazán biozöldségek, nem kell megvenni mindent a hiperekben.

Ha te is szeretnél meggyőződni a fentiekről, akkor ne habozz, vágj bele, mert nem csak egy új kaland, hanem sok ismeret, amire szert tehetsz. Na meg persze ehetsz jó sok, zamatos paradicsomot is. Kell ennél több és finomabb élménnyel egybekötött bizonyosság?