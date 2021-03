Húsvéti terülj-terülj asztalkám 7 budapesti vendéglátóhely jóvoltából

A terülj-terülj asztalkám élménye az idei húsvét alkalmával az otthonokba költözik: a friss, üde és tavaszi fogások alatt roskadozó asztalokról 7 budapesti vendéglátóhely pazar kínálata gondoskodik.

A tavasz legkedvesebb ünnepére az Etalon Restaurant és Bar chefje különleges menüsorral készült. A tavasz nem mást, mint a megújulást ígéri, ahogy azok a nem mindennapi fogások is, mint az almás tormamártással és csemegehagymás burgonyapürével egy tányéron érkező főtt-füstölt tarja vagy a dödöllével és curry-s, mangós újrépával készült kacsacomb. A húsvét elmaradhatatlan szereplője a tojás, most tojáslikőrös madártejben születik újjá; de a bárányragulevesüket medvehagymás burgonyagombóccal, illetve a húsvéti ízelítőjüket is kár lenne kihagyni. Rendelésünket március 31-e délig adhatjuk le telefonon, illetve az etalon@homokyhotels.hu e-mail címen, a megújulást szimbolizáló mennyei mannákat április 3-ra személyes átvétellel, de házhoz szállítva is kérhetjük.

1021 Budapest, Hárshegyi út 1-3.

Az április 2. és 5. között tartó DNB Brunch keretében nem kevesebb mint háromféle menüből választhatunk annak megfelelően, hogy a 4-5 fős ízválogatásokat magyaros, vegetáriánus, illetve nemzetközi hangulatra hangolnánk. Az inspiráló kínálat már az étlap böngészése közben nehéz feladat elé állít minket: ropogós báránysült vagy lassan sült bőrös malac? Újragondolt magyaros ízek vagy mesés színekben pompázó, különleges mártogatósok? Desszertnek epres sajttorta vagy inkább édes kalács? Egészen 48 órával a kívánt átvétel előtti pillanatig gondolkozhatunk, melyik válogatást kóstolnánk meg szívesebben, melyet elvitelre, illetve házhoz szállítva is kérhetünk a weboldalon megadott elérhetőségek bármelyikén keresztül.

1052 Budapest, Duna korzó

Húsvétra hangolt hamisítatlan delilégkör járja át a Katica kávéház csaknem 70 éve működő üzletének minden zegét-zugát, köszönhetően a frissen illatozó, kívül ropogós, belül puha, francia vajjal készült kalácsok, a verőcei Tibesz-hús hagyományosan pácolt, bükkfán füstölt sonkáinak és a Szorgos Gazda üvegbe zárt természetes frissességének, a natúr, almás és medvehagymás tormáinak, a húsvéti asztal elmaradhatatlan tagjainak. Az i-re kétségkívül a kakaós és vajas-vaníliás-mandulás kalácskoszorú teszi fel a pontot, amit olyan jó csak úgy magában vagy vajjal sűrűn megkenve fogyasztani, amolyan reggelt üdvözlő desszertként. Egy szó, mint száz a húsvéti asztal finomságait Facebook üzenetben, személyesen vagy telefonon rendelhetjük meg március 31-ig, hogy április 3-án személyesen átvéve már a mi otthonunkat is átjárhassa a húsvéti hangulat.

1143 Budapest, Stefánia út 39.

Náncsi néni vendéglője magasra tette a lécet, mikor a húsvéti menü megtervezésére került a sor, hiszen elvitelre kínált húsvéti fogásaik egytől-egyig ünnepivé varázsolják az asztalt, olyanná, amelyet még évek múlva is emlegetünk. Ha nem lenne elég a sáfrányos krumplipürével és sült fokhagymával tálalt kemencében pirosra sült, fűszerektől mesésen illatozó báránylapocka, akkor bizonyára a rozmaringos-fokhagymás tejben pácolt bárány rántva lesz a szívünk választottja. A számtalan bárányfogás mellett természetesen főszerepben tetszeleg a Wellington bélszín, a ropogósra sült liba és kacsa, de a desszert- és hidegtálkínálatra is érdemes vetni egy hosszú pillantást, ahol a libamájas-hagymás tojáskrém az első, amely megragadja az ünnepre éhes tekintetet. Rendelni március 31. este 6 óráig van lehetőségünk a +36 1/397-2742 telefonszámon, illetve az info@nancsineni.hu e-mail címen, rendelésünket április 2. és 5. között, 12 órától 19 óráig van lehetőségünk személyesen az étteremben átvenni.

1029 Budapest, Ördögárok u. 80.

Minden érzéket megmozgató, professzionális húsvéti menüvel készül Émile a húsvétra, ahol a tradicionális húsvéti fogások újragondolt köntösben kerülnek a tavaszi megújulást hirdető asztalokra. Émile-nél a füstölt főtt sonka avokádóval, a korianderrel sült báránysült pirított gnocchival és illatozó erdőt idéző erdei gombákkal, az eper, mangó és tejberizs ölelésében nyit egészen új dimenziókat. A sós és édes kalács, a csokitojás, a húsvéti répatorta, az ünnep elmaradhatatlan édességei sem hiányoznak kínálatukból, melyek a Gerberaud műhelyéből érkeznek a barkával díszített otthonokba. Menüjüket az emile@emile.hu e-mail címen tett előrendeléssel személyesen vehetjük át az étteremben április 2. és 4. között, de házhoz is rendelhetjük a Wolt, Netpincér vagy a Bolt segítségével.

1026 Budapest, Orló utca 1.

A belváros szívében, a Károlyi-palota belső udvarában található, bensőséges hangulatú Károlyi Étterem ételeiben, ízélményeiben örökíti át a meghitt és családias húsvétok légkörét. Április 1-ig előrendelhető menüjük sorrendjét szigorúan követve kóstolnánk végig fogásaikat, hiszen mindegyik ígér új élményt. Narancsos lilahagymalekvár, gyömbéres tormahab, rozmaringgal gazdagon fűszerezett báránycsülök és a házi csokoládés kalács fahéjas almával koronázzák meg a kettesben vagy családi körben tartott ünnepet. Előrendelésünket az info@karolyietterem.hu e-mail címen, továbbá a Wolt, Netpincér és Bolt felületein adhatjuk le.

1054 Budapest, Károlyi Mihály u. 16.

Impozáns húsvéti kínálattal készült nem csak az ínyencek számára az Essence Delicates, hogy az otthonokba csempésszék az igazi, fejedelmi lakomák legjobb falatjait. Hagyományos kötözött sonka nem volt még ilyen finom, ahogy tormakülönlegességek ölelésében, sok-sok vajjal megkent, omlós, sópelyhes fonott kalács, néhány szelet francia, főtt fehér sonka fennhangjával sem. Minden földi jóval megpakolt csomagok, ínyenctálak, húsvéti édességek és sütemények, valamint a bor és pezsgő által lekerekített tökéletes és pazar ízélmény vár itt ránk. Vétek lenne elszalasztani a lehetőséget, az ízek élménye általi testi-lelki megújulást, így megragadva hát a pillanatot a +36 30 253 6302 telefonszámom tudjuk leadni húsvéti delirendelésünket.

1142 Budapest, Nagy Lajos Király útja 181.