Purple Day: A nap, amikor az epilepsziával együtt élőkért a fél világ lilába borul

Az epilepsziáról és a betegséggel való együttélésről az év több napja is megemlékezik: míg február 14-e az epilepszia világnapja, addig a március 26-án tartott Purple Day, vagyis Lila Nap hivatott felhívni a figyelmünket az epilepsziával élők melletti kiállásra, a velük való szolidaritásra.

Az epilepsziáról

Bár sokakban az a kép él, hogy az epilepsziás roham mindig rángógörccsel és eszméletvesztéssel együtt járó betegség, a valóság az, hogy az epilepszia változatos tünetekkel jelentkezhet, krónikus formában és ismétlődő rohamok következtében. A rohamokat az agysejtek rendellenes tevékenysége váltja ki, mely megnyilvánulhat átmeneti zavartságot okozó “hatásszünet”, de a már említett egész testet érintő görcsrohamokban is, a roham típusától függően.

Hazánkban megközelítőleg 150 ezren szenvednek a betegségben. A korszerű kezeléseknek köszönhetően ugyan elérhető a tünetmentes állapot, de a társadalomba való beilleszkedés sokkal nagyobb problémát jelent a betegséggel küzdők életében, a közvéleményben élő tévhitekkel és az információhiánnyal összefüggésben.

Miért olyan fontos a mai nap?

2008 óta világszerte azzal ünneplik a mai napot, hogy a világ csaknem 120 országában lila színt öltenek magukra az emberek. Innen is az elnevezés, a Purple Day, mely az epilepsziával együtt élőkkel való együttérzésről és a velük, illetve családjaikkal való szolidaritásról emlékezik meg.

A Kanadából indult kezdeményezéshez Magyarország 2010-ben csatlakozott. Az epilepsziát a világ egyik leggyakoribb neurológiai betegségeként tartják számon, súlyos betegség lévén nem csak magát a beteget, közvetetten a beteg környezetében élő családtagokat, barátokat és hozzátartozókat is érintő rendellenesség.

A betegségről több helyen is tájékozódhatunk, köztük például olvasásélményen keresztül is, hiszen Lewis Carroll regényének főhőse Alice Csodaországban tett kalandjai az író saját epilepsziás rohamait mutatják be, de emellett számos híres ember életútjában olvashatjuk, hogy miként éltek együtt a betegséggel. A Magyar Epilepszia Liga honlapja naprakész információkkal szolgál, ahol többek között hírt adnak az olyan korszerű segítséget nyújtó eszközökről is, mint a Helpilepsy applikáció, mely átfogó digitális segítséget nyújt az epilepsziával élőknek és neurológusaiknak.

A ma viselt lila szín, az érintettek részéről a betegség, a környezet részéről a szolidaritás felvállalása, egyben segíti, hogy többen megismerhessék a betegséget, a vele járó kihívásokat, ezzel csökkentve a betegséghez kapcsolódó társadalmi kirekesztést.