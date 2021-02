Visszatér a Paletta szerda esti piaca: Friss hazai kolbászok sercegnek ma a Tompa utcában

A Paletta szerda esti piaca délután 4-től este 7-ig vár mindenkit hazai termelők finomságaival, kocsonyával és helyben sütött kolbászokkal, kovászos kenyérrel, magos mustárral és persze, házi savanyúval.

Bezerics Dániel két sikeres Balaton-körüli gasztrovállalkozás után, 2018 első felében nyitotta meg Paletta-birodalmának budapesti képviselőjét a IX. kerület egyik leghangulatosabb utcájában. A Paletta Budapest kellemes környezetben, a balatoni borvidék legkiválóbb palackjaival, illetve egyszerű, de nagyszerű bisztrófogásokkal várta vendégeit a járványügyi korlátozások előtt.

A szigorítások bevezetésével a csapat két pillanat alatt feltalálta magát, így jelenleg pop up pékségként isteni, sós és édes péksüteményeket árulnak, Délideli kezdeményezésük keretében két- és háromfogásos napi menüket készítenek, akár családi csomagban is (2 felnőtt, 2 gyerek), míg a delikáteszrészleg hazai finomságai továbbra is csak arra várnak, hogy hazavigyük őket.

Visszahozták a szerda esti piac heti rendszerességű eseményüket is, amely során a Paletta teraszára települ a Delibox hazai, termelői termékeket forgalmazó delikátkereskedés, sőt, az Ozsvárt kolbászműhelyben készült finomságokat ott helyben, a teraszon megsütik és tálalják nekünk, ahogy azt kell, friss kenyérrel és mustárral. Lesz még ezen kívül háromféle kocsonya, fehér és vörös forralt bor, meg persze, pálinka a pult alól – elvitelre!

Mi?

Utcator x Kocsonyanap a Paletta teraszán

Hol?

1094 Budapest, Tompa utca 28.

Mikor?

szerdánként 4-től 7-ig