Márciusi #funzinechallenge: Energiatakarékosság a mindennapokban

Lassan, lépésről lépésre hamarosan már az év harmadik hónapját éljük, visszafordíthatatlanul haladunk a tavasz, az újjászületés, a megújulás évszaka felé, melyet a kellemes időjárás, a nappalok hosszabbodása is magabiztosan jelez. Mivel márciusban két nap is az energiatakarékosságra hívja fel a figyelmünket, nem véletlen, hogy e havi 30 napos kihívásunk is a téma köré épül.

Az első lépés: Körülnézni magunk körül

Márciusi, 30 napos kihívásunk nem másról szól, mint a nagyobb, fókuszált figyelemről, arról a szemléletbeli váltásról, hogy miért is érdemes körülnézni magunk körül, hogy meglássuk közvetlen környezetünkben, melyek azok az apró dolgok, amik hatékonyabbá és nem utolsó sorban környezetkímélőbbé tehetik mindennapos energiafelhasználásunkat.

Mivel a háztartások többsége nem megújuló energiát használ a működéséhez, ezért különösen fontos, hogy figyelmet fordítsunk a tudatos energiafelhasználásunkra: ez a törekvés amellett, hogy csökkenti a mértéktelenséget, egyben megtérülő és pénztárcabarát is egyben. Cikkünkben igyekszünk olyan tippeket adni, melyek kis lépésekben segítik egy jóval tudatosabb energiafelhasználású otthon és otthoni szokásrendszer ki- és átalakítását.

A márciusi hónap azért is tökéletes, hogy átgondoljuk és kicsit megreformáljuk az energiafelhasználási szokásainkat, mivel a március 6-án tartott nemzetközi energiatakarékossági világnap épp erre igyekszik felhívni az emberek figyelmét, ahogy az idén március 27-én megrendezésre kerülő Föld órája kezdeményezés is.

Áram

Elsőként fontos leszögezni, hogy a legjobb, ha a lakás természetes fény adta lehetőségeit helyezzük előtérbe, ezzel is csökkentve azoknak az óráknak a számát, mikor lámpafényre kényszerülünk.

Talán nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy már egyetlen mozdulattal, a felesleges fényforrások lekapcsolásával is rengeteget tehetünk a szükségtelen felhasználás ellen: ha épp nem tartózkodunk a lakás egy-egy helyiségében, lehetőleg kapcsoljuk le az ottani fényforrásokat. Erre kiváló alternatíva lehet egy mozgásérzékelős lámpa alkalmazása is, ami korlátozza a felesleges áramhasználatot.

Elektromos eszközeink töltése után húzzuk ki a töltőt a dugaljból, ami egyben csökkenti a balesetveszély lehetőségét is.

Ha épp nem használjuk, de tudjuk, hogy rövid időn belül ismét használatra kerül a sor, például számítógép vagy laptop esetében, tegyük alvó állapotba, ezzel energiát takaríthatunk meg.

Nézzük át a lakásban használt izzókat és gondoskodjunk róla, hogy cseréjük már energiatakarékos izzókra történjen.

Használjunk kapcsolós hosszabbítót, amivel az éppen nem használt elektronikai eszközöket egyetlen gombnyomással áramtalaníthatjuk.

Víz

Vannak, akik már pedzegetik, hogy lesz még valaha a víz luxuscikk és lehet nem is tévednek, hiszen az otthonokban használt ivóvíznek temérdek mennyisége megy felhasználatlanul a lefolyóba.

Vannak akik sokáig halogatják, a csöpögő csapokról azonban mégiscsak érdemes gondoskodni, kiváltképp azért, mert “sok kicsi sokra megy” alapon, percenként 10-20 csepp egyetlen hét alatt egy kádnyi vízmennyiséget eredményez.

Amennyiben van lehetőségünk, érdemes a csapokra víztakarékos csaptelepet szerelni, de ha erre épp nincs mód, akkor egy apróbb segítséggel, víztakarékos csap- és zuhanybetéttel is hasonlóan jó eredményt érhetünk el.

Mosogatásnál és fogmosásnál folyóvíz használata helyett részesítsük előnyben a mosogatómedence és a pohár adta lehetőségeket, ezzel is csökkentve a feleslegesen elfolyó vizet.

Ivóvíz használata helyett, ha van lehetőségünk, gyűjtsük össze az esővizet és öntözzük azzal növényeinket.

Fűtés, hűtés

A téli időszakban különösen kardinális kérdés, milyen hőmérséklet uralkodik otthonunk különböző szegleteiben, de ugyanúgy nyáron is sokat tehetünk a hőmérséklet energiatakarékos optimalizálásáért.

Függönyök és sötétítők, redőnyök használata télen megakadályozza, hogy szökjön a lakás hője, míg nyáron véd a túlzott felmelegedés ellen. Alkalmazásukkal mind a fűtő-, mind a hűtőberendezések túlzott, felesleges működését tehermentesíthetjük.

Ha elmegyünk otthonról, érdemes néhány fokkal lejjebb venni a fűtést, hiszen már 1 °C fokos csökkentés is 5%-os fűtőenergia-megtakarítást eredményez.

Kisebb átgondolást és átrendezést igényel ugyan, de próbáljuk úgy alakítani a bútorok elrendezését, hogy azok ne takarják a fűtőtesteket, ezzel is segítve a hő szabad, szobán belüli hatékony áramlását.

Szellőztessünk okosan és intenzíven, hidegebb időben rövid ideig, visszavett fűtéssel, hogy ne hűljön ki teljesen a lakás.

Sütés, főzés

Számos olyan praktika létezik, melyekkel kis odafigyeléssel a konyhai energiahasználatot is markánsan csökkenthetjük.