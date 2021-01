Elő az edzőszőnyeggel! Így lesz sikeres az otthoni edzés

Az Intenset alapítója, Szentgyörgyi Romeo és ingyenes edzésprogramja lesz segítségünkre abban, hogyan rendszeresítsük az otthoni testmozgást, egészségmegőrzés vagy akár alakformálás céljából.

Hiszen helyesen és jól megválasztva a gyakorlatokat és az intenzitást, az otthoni edzéssel is ugyanolyan hatékony eredményeket tudunk elérni akárcsak edzőtermi keretek között, ráadásul a saját testsúlyos edzéseknek köszönhetően nem kell drága edzőgépekbe sem befektetnünk.

A rohanó hétköznapokban ugyan nem egyszerű megtalálni azt az időt, amely csak a miénk, amelyet színtisztán magunkra és a mozgásra fordíthatunk, ezért felmerülhet bennünk a kérdés: mikor? Romeo azt javasolja, keressünk olyan időpontot, amelybe a legkevesebb szervezéssel és lemondással tudjuk beilleszteni az edzést, így nem kell attól tartanunk, hogy a sürgető teendők miatt a mozgás végül a prioritásaink végére kerül majd.

A megfelelő napszak megtalálása

Egy kis önismerettel felmérhetjük, melyek azok az időszakok, amikor jólesik az edzés, melyik az a napszak, amikor problémamentesen be tudjuk iktatni napirendünkbe a rendszeres mozgást, hogy szervesen tudjon illeszkedni a nap menetébe, ne pedig súlyos lemondások árán. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki edzéseinkből, érdemes néhány dologra fokozottabban odafigyelnünk.

A reggel teljesített edzés a pacsirtáknak kedvez, és a legjobb módja annak, hogy igazán frissen és elégedetten induljon a nap. Elengedhetetlen a bemelegítés, az egész éjszakai alvás után jó érzés nyújtózni kicsit, ami tökéletes ráhangolódásnak bizonyul, hogy aztán belevessük magunkat egy rövid, de annál hatásosabb Intenset-blokkba.

Fontos tudni, hogy a mozgás napirendbe ágyazása nem megy azonnal, legyünk türelmesek, adjunk egy hetet az új menetrendünknek annak érdekében, hogy mi, vagy épp a párunk, családunk is tudjon alkalmazkodni az új, megváltozott helyzethez.

Alapelvek a sikeres edzéshez

Bármilyen programot is választunk az otthoni edzéshez, vannak alapelvek, amelyeket minden esetben érdemes szem előtt tartanunk.

Csupán néhány percet vesz igénybe a bemelegítés, de annál nélkülözhetetlenebb, hiszen fontos szerepet játszik a sérülések elkerülésében, a ráhangolásban, de még a legnagyobb hatásfok elérésében is. Hogy megfelelő figyelmet tudjunk fordítani az edzésre, fontos, hogy kitapasztaljuk, mire is van igazán szükségünk a teljes koncentráláshoz, legyen az egy motiváló zene vagy épp az, hogy zárt ajtók mögött tornázunk. Ahhoz, hogy igazán eredményes legyen a napi edzés, teljes figyelem szükséges, hiszen ez hozzásegít minket a testtartások helyes kivitelezéséhez, valamint az intenzitás megtartásához. Végül, ahogy a bemelegítés, úgy a levezetés és nyújtás is kiemelten fontos: segít elcsöndesedni, megnyugodni. Beiktathatunk rövid meditációt is, testnek és léleknek is egyaránt jól esik majd.

A motiváció megtartása

Úgy tartják, a motiváció megtartása a sikeres edzés legnehezebb része, de ha megteremtjük otthonunkban a teret, napirendünkben az időt a rendszeres mozgásra, akkor már tényleg csak a belső elhatározásunkon múlik minden más. Az otthoni edzés legnagyobb előnye, hogy hatékony és rugalmas is egyben, továbbá abszolút személyre szabható.

A heti rendszerességgel tett erőfeszítés azért, hogy megőrizzük egészségünket, hosszú távon kifizetődő befektetés, amelynek hála 10 vagy 20 év múlva nem kell majd a mozgásszegény életmód okozta egészségügyi problémák miatt aggódnunk.

Még több tippért, tudnivalóért érdemes felkeresni az Intenset oldalát.