Vegán mennyország a pesti belvárosban: Holnap nyit a Vegan Love új étterme

A Veganuary kihívás utolsó napjait éljük, a Bartók Béla úti Vegan Love azonban ráerősít az egész éves vegán életérzésre: kedden nyitják meg új, nagyobb éttermüket a pesti oldalon.

Az V. kerületi Vitkovics Mihály utcában tárja szélesre kapuit holnap délelőtt az új vegán mennyország, a Vegan Love Downtown. A budai Bartók Béla út mára már elmaradhatatlan étterme 2016-ban nyílt meg, amikor még csak felszálló ágban volt a vegán életmód. Az étterem irányában azonban mind a környékbeliek, mind a távolabbról érkezők is egyre növekvő érdeklődést mutattak, és bármikor is lestünk be az üvegablakon keresztül, mindig akadtak, akik épp a frissen készülő, mennyei vegán falatokra várakoztak.

Sikerüket mi sem koronázhatná jobban, minthogy most egy új, nagyobb egységet nyitnak meg, szélesebb termékpalettával, vadonatúj hamburgerekkel és vegán streetfood-fogásokkal. A jelenlegi, vírushelyzet okozta állapotok fényében egyelőre elvitelre és házhoz szállítással juthatunk majd a mennyei mannákhoz.

Holnap 10 óra után tehát érdemes lesz a Vegan Love Downtown felé venni az irányt.