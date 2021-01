Minden arany: Így énekelte az amerikai himnuszt Lady Gaga Joe Biden beiktatásán

Arany galamb a mellkasán, arany mikrofon a kezében, arany füles a fülében – így énekelte az amerikai himnuszt Lady Gaga Joe Biden beiktatásán.

Persze nem is külsőség a lényeg, hanem a hangok, azok persze tökéletesek voltak. Érdemes meghallgatni!

Az Amazing Grace-t pedig amerika legnépszerűbb country-énekese, a világon legtöbb albumot eladó Garth Brooks vállalta magára.

Lady Gaga performs the national anthem at the inauguration of President-elect Joe Biden https://t.co/tcmAzrzqTx pic.twitter.com/sQZv08Twjk

— CNN (@CNN) January 20, 2021