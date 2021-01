Matt Damon is feltűnik az új Thor-filmben, már Ausztráliában forgat

A tervek szerint 2022-ben érkezik a mozikba a Marvel-moziverzum egyik új dobása, a Thor: Love and Thunder, amelyben most már biztosan visszatér Matt Damon is.

Ausztrál hírportálok szerint Matt Damon és családja már megérkeztek Sydney-be, ahol megkezdték a forgatási munkálatok előtt kötelező karanténidőszak letöltését.

Damon Színész Lokiként tűnt fel rövid időre a Thor harmadik részében felbukkanó asgardi színházban, amiről a színész “vicces, könnyed jelenetként” nyilatkozott.

Habár a Ragnarökben csupán egy rövid cameojelenet jutott Damonnak, arról egyelőre nem szól a fáma, mekkora szerepet kapott a Love and Thunderben. Túl nagy áldozatnak tűnik, hogy az egész család Ausztráliába repüljön, és hetekig karanténban legyen egy mindössze pár perces jelenetért, de azt se felejtsük el, hogy Damon jó barátságot ápol a Thort alakító Chris Hemsworth-szel és családjával, így nem kizárt, hogy a forgatás után nyaralni jön össze a két család.

Damon és Hemsworth mellett az eredeti tervek szerint 2022. május 6-án debütáló Thor 4-ben biztosan láthatjuk még Tessa Thompsont Valkűrként, Natalie Portmant Jane Fosterként, Jaimie Alexandert Sifként, Chris Prattet Űrlordként, valamint Christian Bale-t a Gorr, a Mészárosként, aki Thor egyik legrettegettebb ellenfele.