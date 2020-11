Zelleres november: Vegán kókusztejes zellerkrémleves (recept)

Új cikksorozatunkban Papp Niki építész távolodik el tanult szakmájától, és ír nekünk minden héten szenvedélyéről, a gasztronómiáról. A hetente megjelenő receptek minden hónapban más és más szezonális alapanyag köré épülnek: október a szilva körül forgott, novemberben pedig egy igen sokoldalú, ám méltatlanul elhanyagolt alapanyag lesz reflektorfényben, a zellergumó. Ezen a héten az őszi-téli szezon nagy sztárja, a leves lesz terítéken: olvassatok tovább a vegán kókusztejes zellerkrémleves receptjéért!

Aki ritkán kezd egy főétkezést levessel, az most figyeljen, mert érdemes változtatni: a levesek nemcsak hidratálják a testünket, de jobban telítik is a gyomrunkat, ezzel szabályozva a kalóriabevitelünket, ami lássuk be, egy ilyen nem túl aktív időszakban jól tud jönni. Nem vagyok vegán, de hiszem, hogy néha a testünk meghálálja a „mentes” napokat, ennek örömére a zellersorozat leves frontján a nagy kedvencemet, a kókusztejes zellerkrémlevest mutatom be nektek.

Hozzávalók

2 ek. vaj vagy olaj

egy kis fej fehér- vagy vöröshagyma

5 ek. kókuszreszelék

egy közepes fej zeller

400 ml kókusztej

só

Elkészítés

Pucoljuk meg a zöldségeket, a hagymát vágjuk apróbbra, a zellert pedig kockákra. Ha nem ragaszkodunk a vegán végeredményhez, akkor vajat, egyébként olajat melegítsünk és lassú tűzön kezdjük el párolni a hagymát. A cél, hogy üvegesre dinsztelődjön, de ne piruljon.

Adjuk hozzá a kókuszreszeléket és a zellert, keverjünk rajta párat, míg meg nem érezzük a kókusz illatát, és öntsük fel annyi vízzel, ami éppen ellepi a keverékünket. Sózzuk és főzzük puhára lassú tűzön. Ezután turmixoljuk krémesre, majd mehet bele a kókusztej, amivel pár perc alatt újraforraljuk a levest.

Tálaljuk melegen dióval és kókuszchipssel, de adott esetben a forró serpenyőben hirtelen kisütött kolbászkarikák is tökéletes feltétként szolgálnak a zellerkrémleveshez. Kedves egészségetekre!