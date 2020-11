Ártalomcsökkentés a hétköznapokban: A jövő környezettudatos alternatívái

Amikor a jövőről esik szó, rendszerint a Mars kolonizálása vagy a mesterséges intelligencia térhódítása a fő téma a klímaválság után. Logikus és helyes, hogy globális léptékekben gondolkodunk, hiszen felelősséggel tartozunk egymásért, de arról is kell beszélni, hogy az átlagember egymagában mit tehet azért, hogy a saját és környezete jövője élhető legyen.

Kényelem és környezettudatosság

Általában a leghétköznapibb esetekben is számos lehetőség közül választhatunk – ma már a legtöbb dolognak van környezettudatos és kevésbé környezettudatos változata. Például, milliók hódolnak a kávézás szenvedélyének világszerte, így a frissességet és krémességet garantáló kapszulás kávéfőzők gyorsan elterjedtek. Praktikus, kényelmes, ráadásul változatos is, mert különböző erősségű és ízesítésű variációkat kínálnak a gyártók. A napi egy-két-három kávé viszont ugyanennyi kiürült környezetszennyező kapszulát jelenthet. Milliók esetében ez már egy felfoghatatlanul nagy szám, éves szinten több tízmilliárd kapszula kerül a szemétbe. De mit tehet az átlagember, ha nem szeretne lemondani a kényelmes és gyors kávéfőzésről, mégis oda szeretne figyelni a környezetre? Ma már számos alternatíva áll rendelkezésre, ilyen például az újratölthető, vagy az alumíniumból készülő újrahasznosítható kapszulák, amik rendeltetésszerű használat esetén jelentős mértékben csökkentik a kávézás során keletkező hulladék mennyiségét. De ehhez össze kell gyűjteni és le kell adni a kiürült kapszulákat, ami egy újabb tétel a mindennapi teendők végtelenül hosszú listáján. Aki túl elfoglalt ehhez, dönthet más környezetkímélő megoldás mellett is, gyorsan lebomló vagy komposztálható kávékapszulákat vásárolva. A kapszulás kávézás és a környezettudatosság tehát nem összeegyezhetetlen fogalmak.

Van választásunk

Ahogy a kapszulás kávé esetében, úgy a mindennapi élet egyéb területein is hozhatunk a jövőnket pozitívan befolyásoló döntéseket. Ehhez meg kell ismernünk a lehetőségeket, és kiválasztanunk a számunkra legmegfelelőbbet. A kávézáshoz például nagyon szorosan kapcsolódik a dohányzás, sokak számára szinte elválaszthatatlanul, bár köztudott, hogy ártalmas. Viszont egyre többen vannak azok, akik tudják, hogy elsősorban az égés során keletkező füst a cigarettázással összefüggő betegségek legfőbb okozója. A cigaretta égése során keletkező füstben lévő vegyi anyagok a cigarettázó emberre és környezetére nézve is károsak. A cigaretta füstjében több mint hétezer vegyi anyag van, ezek közül az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala (FDA) 93 összetevőt hivatalosan is károsnak vagy potenciálisan károsnak minősített, tehát a füst veszélyei bizonyítottak. Viszont, ha valaki mindezek ellenére is dohányzik, akár egy kapszulás kávé mellett, ma már számos, a cigarettánál potenciálisan kevésbé káros alternatíva áll rendelkezésére.

Vegyük számba a lehetőségeket!

A legjobb, ha rá sem gyújt az ember, ezzel tudja magát és környezetét legjobban megóvni a dohányzás okozta ártalmaktól. Ha valaki már dohányzik, akkor a legjobb, amit tehet, ha mielőbb leszokik. Aki erre elhatározta magát, azt minden eszközzel támogatni kell ezen törekvésében, hiszen aki abbahagyja a dohányzást, már az első naptól kezdve nagymértékben lecsökkenti az emiatt kialakuló betegségek kockázatát. Ha pedig minden ismert kockázat ellenére nem mond le a dohányzásról, választhat a cigarettához képest kevésbé ártalmas füstmentes technológiák közül, amelyeknek több fajtája létezik. Az e-cigaretta nikotintartalmú folyadék elektronikus hevítésével képez nikotinpárát. A nikotinsóval működő technológia esetében kémiai reakció eredményeként keletkezik nikotinpára. A dohányhevítéses technológia nem elégeti a dohányt, hanem csak felhevíti olyan hőmérsékletre, hogy dohány- és nikotinpára szabaduljon fel. Számos más technológia is létezik, de mindegyikben közös, hogy füst és égés nélküli, kevésbé káros alternatívát jelenthetnek a cigarettázással szemben. Tény, hogy ezek a technológiák sem kockázatmentesek. Egyrészt ezek is tartalmaznak nikotint, ami függőséget okoz, és többek között megemeli a vérnyomást is. Másrészt ezeknek a technológiáknak a hosszú távú hatását sem ismerjük még pontosan. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek nem leszoktató eszközök, és kizárólag azoknak jelenthetnek alternatívát, akik valamiért nem mondanak le a dohány- és nikotintartalmú termékekről.

A dohányzással kapcsolatos ártalomcsökkentés leghatékonyabb módja tehát továbbra is kizárólag az, ha nem dohányzunk. Ha pedig dohányzunk, az ártalmakat úgy csökkenthetjük a leghatékonyabban, ha teljesen abbahagyjuk a dohány- és nikotintartalmú termékek fogyasztását. Ha ez valamiért nem történik meg, célszerű informálódni, mert a tájékozottság a hétköznapokban is előfeltétele a megalapozott döntésnek, legyen szó kávézásról vagy akár dohányzásról. A jövőnk múlik rajta.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.