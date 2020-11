5 magyar keramikus, akik gyönyörű étkészleteket gyártanak

Fenntartható design a konyhában, avagy csodás csészék, tálak, tányérok és bögrék magyar tervezők helyi műhelyéből.

Az ország első magashőfokú fatüzeléses kemencéje Néma Júlia tervezőművész Berzsenyi utcai porcelán- és kerámiaműhelyében található, ahonnan egyedülálló, a designt és a kézművességet harmóniában képviselő étkészletek, műalkotások és teakerámiák kerülnek ki. Néma Júlia neve sokaknak ismerősen csenghet, hiszen amellett, hogy számos budapesti vendéglátóhelyen felbukkannak étkészletei, többszörösen díjazott alkotó, 2013-ban pedig könyvet is publikált a fatüzeléses égetési eljárásokról Magas hőfokon: Közelítések a fatüzes kerámiához címmel. Jelenleg Czigány Ákos fotóművésszel fut közös, Dobozember c. kiállítása a Várfok Project Roomban, amely november 14-ig ingyenesen látogatható.

A Kezemura, vagyis Somoskői Gábor családi vállalkozásának étkészletei az ember mindennapi rituáléihoz készültek, olyan különleges pillanatok kiegészítői, amelyeket szeretteinkkel osztunk meg vagy egyedül élünk át. Gábor számára a természet, az építészet és Ázsia szolgáltatja az inspirációt a kizárólag kézzel készült kerámiákhoz, amelyeket egy VIII. kerületi műhelyben gyárt. A márka védjegye a geometrikus, színes mázazás, de számos finoman ívelt, a földszínek egyikében visszafogottan pompázó csészét, tányért és kannát is találni a honlapon és Facebookon megvásárolható termékek között. A Kezemura közösségi médiaoldalait is megéri követni, hiszen kulisszák mögött készült képeket és videókat is elcsíphetünk a kerámiakészítésről.

Lantos Judit keramikus több mint 25 éve készít egyedi tálalóedényeket, valamint lakberendezési- és ajándéktárgyakat porcelánból és fajanszból szentendrei műhelyében. Mivel az alkotások kézzel készülnek, majd egy kemencében kerülnek égetésre, formai szabadság jellemzi őket, nincs tehát két egyforma közöttük. A munka során Judit igyekszik megőrizni az általa használt anyagok alapjellemzőit: termékein visszaköszön a porcelán tisztasága és nemes felülete, illetve a fajansz színgazdagsága. A kerámiák több budapesti üzletben is megvásárolhatók, vagy e-mailben (juditlantoskeramia@gmail.com) megrendelhetők, amiről további információt az alábbi honlapon találsz.

A SUSU keramika műhelyét 2018-ban nyitotta meg két kreatív fiatal, Asbóth Szaffi és Bodnár Flóra a Frankel Leó utcában, ahol havi rendszerességgel pop up vásárokat és workshopokat is tartanak, szeptemberben és októberben például reggelizőtálakat készíthettek az agyagozásra nyitott érdeklődők. A páros által képviselt stílusba sok minden belefér a pasztellszínektől és szabálytalan formáktól az emberarcokra emlékeztető vonalakig, valamint a tárgyakat vidáman díszítő állatokig és növényekig. A lányok minden terméküket kézzel, közösen, szabadra engedett fantáziával készítik, ami pedig a nevet illeti, a susu Indonéziában tejet, sűrített tejet jelent, ahol Flóra és Szaffi is sok időt töltött, és megtetszett nekik a szó hangzása.

Bartis Kata, a Kas Műhely építészből keramikussá avanzsálódott megálmodója a sorozatgyártás tökéletes formáival szemben a majdnem tökéletes tárgyakra teszi le a voksát. Inspirációját a népművészetből, a természetből és az örök klasszikus műalkotásokból meríti: első, 2016-os kollekciója (Skep és Skep Color) például kézzel formált és öntött agyagedényeket foglalt magában, amelyeket a vidéki élet motívumai, mint például szénaboglyák és méhkasok, ihlettek. A legújabb sorozat a Kincsek nevet viseli, utalva gyermekkorunk zsebekben, polcokon és dobozokban tartott ereklyéire. A kerámiák megvásárolhatók online az Etsy Shopban, a Minka Store-ban és a Pamono oldalán.