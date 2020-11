Megújult az Europass önéletrajz: Mostantól még könnyebb lesz versenyképes CV-t gyártanunk

Ahány munkahely, annyiféle elvárás… Önéletrajzra viszont mindenképp szükség lesz. Próbáld ki a megújult Europass önéletrajzot, amely fiatalos színekkel és letisztult formákkal teszi látványosabbá és áttekinthetőbbé az álláspályázatot. Hozz létre többféle CV-t az europass.eu oldalon, ahol a sikeres álláskereséshez és a tudatos karrierépítéshez is segítséget kaphatsz.

Testre szabott önéletrajz és motivációs levél

Alapvető jó tanács, hogy ne ugyanazt az önéletrajzot használd álláskereséskor, hanem mindig hozd létre az adott pozícióra szabott verziót. Nem biztos, hogy releváns feltüntetni, ha diákmunkás voltál az egyetem alatt, egy másik cégnél viszont kár lenne ezt kihagyni a felsorolásból. Az új munkakörhöz szorosan nem kötődő tapasztalatok bizonyos munkáltatónak nem mondanak sokat, mások számára viszont extra hozzáadott értéket jelenthetnek. Érdemes motivációs levelet is készíteni, amit szintén mindig az adott szervezetre vonatkozóan kell megírni.

Modern forma, egyszerű létrehozás

Az Europass önéletrajzok és motivációs levelek az alábbi linken keresztül hozhatók létre, egy megújult és felhasználóbarát kitöltőfelületen. Három különböző stílusú, modern sablon alapján készítheted el a saját verziódat, így biztosan megtalálod az egyéniségedhez legjobban illő változatot. Egyszerű és letisztult vagy inkább színes és kreatív legyen a CV? A megújult, könnyen kezelhető szerkesztőfelületek segítségével bármelyik elkészíthető, akár több nyelven és több változatban is.

Az önéletrajz és a motivációs levél létrehozásához nincs feltétlenül szükség regisztrációra, de az e-portfólió elkészítése számos előnnyel jár. Tudj meg többet!

Minden dokumentum egy helyen

Az Europass portál regisztrált felhasználói dokumentumtárat is létrehozhatnak. Ide feltöltheted az adataidat, a tanulmányi eredményeidet és személyes készségeidet, sőt, meg is oszthatod ezeket egy-egy állásra, ösztöndíjra vagy oktatási intézménybe történő jelentkezéskor. Ahogy az önéletrajz és a motivációs levél különböző verziói rendszerezhetők és biztonságosan megőrizhetők, úgy minden kapcsolódó bizonyítvány, oklevél vagy referencia is tárolható a dokumentumtárban.

Regisztrálj az Europass portálon, és tedd meg az első lépést a sikeres elhelyezkedéshez! Álláskereséssel, karriertervezéssel kapcsolatos tippekért pedig látogass el az europass.hu oldalra!