Taylor Swift beállította Whitney Houston rekordját

Történelmet ír a női előadók között Taylor Swift: az amerikai country-pop énekes beállította Whitney Houston rekordját, miután már 46 héten vezette valamelyik lemeze a Billboard 200 listáját.

Swift idén kiadott, Folklore című albuma hatodik hete áll a Billboard-lista első helyén. Korábbi lemezei közül a 2008-as Fearless és a 2014-es 1989 című volt a legsikeresebb tizenegy-tizenegy listavezető héttel, de több hetet töltött a csúcson a 2010-es Speak Now, a 2012-es Red, a 2017-es Reputation és a 2019-es Lover is – számolt be róla az MTI.

A Folklore sikere négy éve nem látott sorozat a Billboard 200 történetében, hiszen legutóbb 2016-ban fordult elő, hogy egy előadó legalább hat hétig vezette volna a listát – akkor Drake Views című albuma tizenhárom héten át volt a topon.

A Billboard 200 abszolút rekordját a Beatles tartja, amely 132 héten át volt listavezető valamelyik albumával.

Taylor Swift és a Folklore mögött a friss Billboard 200 albumlistán Pop Smoke Shoot című lemeze a második, Juice WRLD Legends Never Die-ja pedig a harmadik helyen áll. Negyedikként debütál a Metallica új anyagával, a szimfonikus zenekarral rögzített S&M2-vel, az ötödik helyen pedig Katy Perry Smile című albuma áll.

