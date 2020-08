HIGHLIGHTS: kiállítás nyílik Budapest streetfotósainak legjobb képeiből

Vicces, abszurd, megható, apokaliptikus: ez mind Budapest. Legalábbis így látta a gyönyörű, mocskos, magával ragadó és lehangoló város utcáit az elmúlt években a Budapest Street Photography Collective (BPSPC) tizenkét tagja. Fotóikból most kiállítás nyílik a Mammuttetőn, a tetőkert mozijában pedig a róluk készült kisfilm is megtekinthető, további sok-sok fotográfiával.

Egy kíváncsi fotós számára nincs őszintébb, érdekesebb, izgalmasabb hely, mint az utca. Ezért fotózza évek óta megszállottan a BPSPC tizenkét tagja. Budapest streetfotós kollektívája, a BPSPC augusztus 15-én rooftop kiállításon mutatkozik be személyesen is. A korábban külön-külön alkotó utcafotósok tavaly novemberben álltak össze csapattá, elnevezésükkel is követve a nemzetközi “SPC” trendet. A 12 tagnak különböző a stílusa, de közös a célja: elfogadtatni és elismertetni a művészi utcafotó nagy múltú és gazdag műfaját itthon is.

Képeik eddig csak közösségi felületeken voltak megtekinthetők, most viszont megmutatják őket a város fölött lebegő tetőteraszon is. A kiállított fotók mellett a Budapest Rooftop Cinema Mammut Tető mozijában debütál majd a róluk szóló kisfilm, íme a trailere:

A film után további képeket vetítenek a vászonra a BPSPC tagjaitól. Lesz finom nyáreste, koccintás, a lemezeket Marwell pörgeti és persze lehet találkozni az alkotókkal is. A kiállítást Marosi Viktor nyitja meg.

A filmet és az utána következő slideshowt az este folyamán fél óránként levetítik, ezzel elkerülendő a nagy tömörülést. A képek a megnyitó után is megtekinthetőek lesznek a Mammuttető nyitvatartási idejében.