Egy hónap múlva kezdődik a 40. Budapesti Tavaszi Fesztivál

Igazi programözönnel készül az áprilisra a 40. születésnapját ünneplő Budapesti Tavaszi Fesztivál, a régió egyik legfontosabb összművészeti eseménysorozata.

A 2020. április 3-án nyitó fesztiválnak köszönhetően 17 napon át ismét Európa pezsgő kulturális fővárosa lesz Budapest: a klasszikus zenei koncertek mellett kamaraprodukciók, áriakoncertek, táncpremierek, lemezbemutatók, jazzkoncertek, újcirkusz-előadások és kiállítások várják az érdeklődőket.

A BTF a különleges együttműködések és műfaji találkozások fesztiválja, nem meglepő tehát, hogy két formabontó, különleges bemutató foglalja keretbe az eseménysorozatot. A GisL című nyitóelőadás igazi különlegesség, hiszen a balettirodalom egyik gyöngyszemét a Győri Balett és Lajkó Félix gondolta újra. Miklósa Erika és Novák Péter pedig Máriák városa címmel készül rendhagyó bemutatóra rendhagyó helyszínen: a tangó és a színház összefonódásából születő előadás a Rákóczi téri Vásárcsarnokban zárja majd a fesztivált április 18-án és 19-én.

Liszt Ferenc alakja és életműve minden évben meghatározó szerepet tölt be a fesztiválon. Az idei jubileumi eseménysorozat kétnapos Liszt-maratonnal, számos kiváló művész közreműködésével ünnepli a zeneszerző zsenialitását a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Staatskapelle Weimar pedig Liszt 2018-ban bemutatott, Sardanapalo című operatöredékével érkezik.

Áriaesttel örvendezteti meg a közönséget a New York-i Metropolitan Opera sztárja, Lawrence Brownlee és Yijie Shi, illetve a varázslatos lett szoprán, Kristine Opolais is. Szergej Nakarjakov a Budafoki Dohnányi Zenekarral lép színpadra, az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus pedig a Szent István-bazilika falai közt szólaltatja meg Bach grandiózus művét, a H-moll misét. 2020-ban ünnepeljük Ludwig van Beethoven születésének 250. évfordulóját, így a komponista előtt tiszteleg majd a hazai és nemzetközi zenei élet színe-java, többek között a dél-koreai zongorazseni, Ji, az Accord Quartet, Lukács Miklós és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Sárik Péter Trió, Kelemen Barnabás és Nagy Péter, valamint Kállai Ernő és Balázs János kettőse is.

Különleges helyszíneken, a Kiscelli Múzeum tereiben, a Nemzeti Táncszínházban és az Unicum Házban várja a barokk zene szerelmeseit a Zsabó Fesztivál: érkezik a London Baroque Band, de lesz itt lézer, digitális technológia és hegedű, virtuóz trombitadarabok és egy magyar vonatkozású színjáték Antonio Draghitól és a Hof-Musici Baroque Ensemble muzsikusaitól, összművészeti csemege a NoGravity társulat táncművészeitől és artistáitól. S ha már mozgásművészet: alig néhány héttel a világpremiert követően Chotto Xenos című ifjúsági előadásával érkezik a brit sztárkoreográfus társulata, az Akram Khan Company. Premierre készül továbbá a fesztiválon a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Freak Fusion újcirkusz-kollektíva, a Ballet Rambert és a Sadler’s Wells pedig a fizikai színház úttörője, Lloyd Newson (DV8) Enter Achilles című legendás előadását hozza el a Trafóba.

Joep Beving holland zongorista melankolikus-minimalista világa pillanatok alatt bűvöli majd el az A38 Hajó közönségét, de a New Orleans-i szupergroup, a Grammy-jelölt Tank and the Bangas és a handpanvarázsló Manu Delago fellépése is felejthetetlen estéket ígér ugyanitt.

A jazzrajongók a Los Angeles-i születésű szaxofonzseni, Gerald Albright várva várt koncertjéig már kezdhetik is a visszaszámlálást, Vincent Peirani az olasz gitárossal, Federico Casagrandéval és a New Yorkban élő izraeli dobossal, Ziv Ravitzcal érkezik, a fiatal zongorista, Oláh Krisztián pedig Parallel Reflections című művének ősbemutatójával bizonyítja, hogy nincs is szebb egy vonószenekar és egy jazzkvartett találkozásánál.

A Müpa főszervezésében megvalósuló 40. Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében a főváros legjelentősebb kulturális intézményei, játszóhelyei fognak össze: újra megnyílik Budapest szívében az Akvárium Tavasz Terasz, a Budapest Art Week 2020-ban is azt tűzte ki célul, hogy összefogja és megismertesse a látogatókkal Budapest színes képzőművészeti kavalkádját, a PONT Fesztivál pedig idén Georgia (Grúzia) és Örményország különleges hagyományait mutatja be.

Számtalan nagyszabású kiállítás megnyitója is emeli a fesztivál fényét: a Magyar Nemzeti Galéria Vágyott szépség címmel a Tate Britain leghíresebb és legkedveltebb preraffaelita alkotásait hozza Budapestre. A Szépművészeti Múzeum II. Amenhotep és kora című kiállításának terébe lépve ritka leleteken, tárgyakon keresztül élhetjük át az ókori Egyiptom aranykorának ragyogását. A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban április 16-án nyílik a 38. Magyar Sajtófotó Kiállítás, míg a Ludwig Múzeum a Slow Life – Az élet lassú tempóban című kiállítással lassítja le a hétköznapok rohanását.

A 40. Budapesti Tavaszi Fesztivál 2020. április 3-án kezdődik, és egészen április 19-ig tart, színültig töltve a várost – és a tavaszt – kiválóbbnál kiválóbb programokkal. A jubileumi fesztivál programjaira a jegyek a Müpa és a BFTK jegyértékesítési pontjain, illetve a megújult www.btf.hu weboldalon kaphatók.