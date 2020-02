Erőss Zsolt özvegye, Sterczer Hilda az Egyszer lent podcast első epizódjában

Magyar hírességek mesélik el személyes tragédiájukat és az onnan kivezető utat Lovas Rozi színésznőnek az Egyszer lent podcastben.

Drogfüggőségből átkerülni a segítői oldalra, depresszióban újratervezni, közeli hozzátartozó halálát feldolgozni, személyes traumából kitartó munkával felépülni – ezeket a témákat dolgozza fel a színésznő, vendégei segítségével egyedi, történetmesélő formátumban. A podcast első epizódjának szereplője Sterczer Hilda, aki Erőss Zsolt, az egykori, legeredményesebb magyar hegymászó feleségeként tapasztalta meg mi a gyász, a bizonytalanság majd újra megtalálta a felfelé vezető utat. A podcast egy Magyarországon új műsorformátumban meséli el kéthetente azon ismert emberek sorsát, akikről sokszor nem is tudjuk, hogy a hétköznapokban milyen mélységből értek fel a fényre.

A podcast műsorvezetője Lovas Rozi színésznő, aki maga is hasonló, személyes traumát követően talált újra magára. “Én is voltam lent, de tudom, mert megtapasztaltam, hogy innen már csak felfelé vezethet az út. Nagyon izgalmas számomra is ennyi csodálatos történetet megismerni, a hallgatók pedig rajtam keresztül végigélhetik ezeket a sorsokat és igazán közel kerülhetnek hozzájuk. Erre törekszem a színházi előadásokon is.” – mondta Lovas Rozi, az Egyszer lent podcast műsorvezetője.

Az egyedi műsort a podcast gyártásra specializálódott Betone Stúdió készíti, amely a Lapozz a 99-re! vagy a Felforgatók című, népszerű podcastek megálmodója és gyártója. A műsort magát pedig a Generali Biztosítótámogatta, aki partner tud lenni az újrakezdésben.

Hallgasd meg!