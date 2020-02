Fluor Tomi: „Nem rohanhat el mellettem az idő”

Öt hét, öt Pilvaker-dal! Fluor Tomival, Marsalkó Dáviddal és Papp Szabival itt is van sorban a negyedik! Kosztolányi Dezső Hajnali részegségének a feldolgozása már elérhető az ismert videómegosztó oldalon, de március 15-én élőben is hallható lesz a 2020-as A szavak forradalmán.

A Nem tudhatom, az Itt van az ősz és az Előszó után megérkezett a legújabb Red Bull Pilvaker-dal Fluor Tomi, Marsalkó Dávid és Papp Szabi előadásában.

„Régóta kedvencem ez a vers, 16 éves korom óta kábé minden évben előkerült valahogy, azóta is sokat hallgatom Latinovits előadásában” – mesélte Fluor Tomi Kosztolányi Dezső Hajnali részegség című verséről. „Amikor megszületett a dal, próbáltam a vers mélyére mászni, egy napig csak jegyzeteltem, elemeztem a sorokat, a versben lévő ellentéteket és megfejtettem, hogy mit is jelent pontosan számomra. Utána elkapott a flow, leültem és amíg be nem fejeztem a szöveget, nem álltam fel a székből.” Tomi azt is elárulta, nem véletlen, hogy pont most esett a választás erre a versre:

„Nagy hatással van rám, hiszen ahogy telnek az évek, én is egyre kevesebb pillanatot szeretnék elszalasztani, nem rohanhat el mellettem az idő. A végén, mikor számot vetünk, és értékeljük az életünket, azok a pillanatok fognak számítani, amiket valósan megéltünk, amiknél igazából ott voltunk teljes lényünkkel. Kosztolányi nagyjából erre eszmél fel a vers végére, az élet, a nagy rájövetel okozta hajnali részegségében.”

