A 10 legjobb James Bond-dal

Billie Eilish dala csak néhány napja került fel a legnagyobb videómegosztóra, sokan máris a legjobb szerzemények sorában emlegetik a James Bond-filmek történetében. Személyes preferenciánk nekünk is van, most viszont egy minden elfogulatlanságot mellőző listát osztunk meg, amelyet a hallgatottsági adatok és slágerlistás helyezések alapján állított össze a Billboard.

Jöjjön a TOP 10!

#1 Duran Duran: A View to Kill (Halálvágta – 1985)

#2 Carly Simon: Nobody Does it Better (A kém, aki szeretett engem – 1977)

#3 Paul McCartney & Wings: Live and Let Die (Élni és élni hagyni – 1973)

#4 Sheena Easton: For Your Eyes Only (Szigorúan bizalmas – 1981)

#5 Adele: Skyfall (Skyfall – 2012)

#6 Madonna: Die Another Day (Halj meg máskor – 2002)

#7 Shirley Bassey: Goldfinger (James Bond: Goldfinger – 1964)

#8 Tom Jones: Thunderball (Tűzgolyó – 1965)

#9 Rita Coolidge: All Time High (Polipka – 1983)

#10 Nancy Sinatra: You Only Live Twice (Csak kétszer élsz – 1967)

A TOP 10-en túl is vannak slágerek

Sam Smith Writings on the Wall c. dala a 2015-ös Spectre elején szólt. Golden Globe és Oscar-díjakkal jutalmazták.

Chris Cornell és a You Know My Name (Casino Royale – 2006) szintén begyűjtött egy Grammy-jelölést. A Soundgarden néhai frontemberéhez köthető dalt a rajongók a franchise egyik legütősebb szerzeményének tartják.

Sheryl Crow A holnap markában c. részhez vette fel a Tomorrow Never Dies c. dalt, amit 1998-ban Satellite és Golden Globe, 1999-ben Grammy-díjra jelöltek.

Természetesen Bono és a The Edge közös dala, az 1995-ös Aranyszemhez készült Golden Eye sem maradhat ki a felsorolásból, amelynek eléneklésére Tina Turnert kérték fel. Az egyik legikonikusabb Bond-dal kerekedett belőle.

És, ha esetleg nem hallottad volna a Billie Eilish-féle No Time to Die-t, íme! Neked hogy tetszik?

Kiemelt kép: crommelincklars (Flickr)