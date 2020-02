Kulisszatitkok az Álarcos énekes amerikai verziójáról

Az eredetileg amerikai műsor, a The Masked Singer a 3. évadánál jár most, és hatalmas a sikere. Ha láttad már akár egyetlen részét is, akkor tudhatod, hogy magasra tették a lécet.

Az egyik szereplő, Adrienne Houghton a szigorú titoktartási szerződés lejárta után beszélt arról, mit vállal, aki aláír. Adrienne egyike azon résztvevőknek, akik rendelkeznek énekesi múlttal, hiszen a nagy sikerű lánybanda, a The Cheetah Girls tagja volt, jelenleg viszont egy népszerű reggeli műsort vezet. A The Masked Singer viszont nem csak énekeseket kér fel a szereplésre; színészek és sportolók ugyanúgy megkapják a lehetőséget.

Amerikában Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong és Nicole Scherzinger alkotja a zsűrit (ők azok, akik a fellépő hangja és egy-egy titokzatos, rá vonatkozó kijelentés alapján megpróbálják kitalálni, kit rejt a maszk), a műsorvezető pedig a tehetségkutatók terén gyakorlottnak számító Nick Cannon.

A jelmezre, amit a résztvevők viselnek, maguk az énekesek tesznek javaslatot az amerikai szériában, és a fejüket is eltakaró maszkok alatt élőben kell énekelniük, még ha a nehéz, ráadásul meleg kosztümben néha még lélegezni sem könnyű. Adrienne állítása szerint hazudni kényszerült az ismerőseinek, amikor kérdőre vonták, esetleg az ő hangját hallják-e a műsorban, hiszen a titoktartási szerződés, amit aláírt, megkövetelte ezt tőle. Arra a kérdésre, hogy a stábból ki tudott a szereplők valós kilétéről, azt mondta, nagyon figyeltek rá, hogy alig páran legyenek képben. A táncpróbákon bő ruhákba bújtatták őket, arcot és lényegében minden bőrfelületet eltakarva, nehogy esetleg a bőrtónusuk árulja el őket.

A legsikeresebb énekesek egyike T-Pain és Adrienne mellett a visszatérő Kelly Osbourne volt, aki bár brit, a műsorban végig amerikai akcentussal beszélt és énekelt, hogy félrevezesse a “nyomozókat”. Ez természetesen nem elvárás, viszont sokat segít, hogy még azok a versenytársak se ismerjék fel a hangját, akikkel esetleg együtt dolgozott a múltban. Adrienne a volt Destiny’s Child énekesnő, Michelle nagyon jó barátja, aki szintén szerepelt a műsorban, ráadásul egymás mellett volt a trailerük. Beszédhangját felismerve Adriennek kétsége sem volt, hogy őt rejti a maszk, a magánéletben viszont sosem beszéltek róla. Mindketten úgy tettek, mintha semmiről nem tudnának.

Mit szeretünk az amerikai változatban?

izgalmas és titokzatos

a jelmezek elképesztően jók

jó fejek a “házigazdák”, akik nem mellesleg mind világsztárok

a szereplők mind jól énekelnek, attól függetlenül, hogy milyen pályán mozognak

a meglepetés faktor óriási

A The Masked Singer világszerte milliókat vonz a képernyő elé, a jogokat Németország, Olaszország, és Ausztrália is megvásárolta már, vasárnaptól pedig nekünk is lesz saját évadunk! Izgatottan várjuk, mit hozunk ki belőle!