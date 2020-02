Super Bowl Halftime Show: J.Lo lánya mindenkit lenyűgözött

Az év egyik legjobban várt sporteseménye mindig hatalmas tömegeket vonz a tv képernyője elé világszerte. A legtöbben a szünetben csatlakoznak be, hogy megnézzék, az aktuális előadó túlszárnyalja-e az előző évit. Idén Shakira és J.Lo kapta meg a fellépés lehetőségét, és mindketten segítségül hívtak valakit, hogy még ütősebbé tegyék a produkciójukat. Látnod kell, micsoda showt csináltak!

Valószínűleg senki nem számított arra, amit tegnap este látott! Először Shakira lépett színpadra dögös piros szettben, őrületes bulihelyszínné változtatva a Super Bowlnak otthont adó Hard Rock Stadiont. A latin tehetség, aki ikonikus táncmozdulatait sem hagyta otthon, a She Wolf c. slágerrel kezdett, és természetesen a Hips Don’t Lip sem maradhatott ki a körülbelül 6 perces előadásából, amibe Cardi B Like it c. dalának egy részlete is belefért, Bad Bunny közreműködésével.

Utána J. Lo vette birtokba a színpadot a Jenny from the Block c. dallal, bőrbodyban. Énektudásán kívül megmutatta a Hustlersnek köszönhetően felszedett rúdtánc-tudását is, miközben a Waiting for the Night szólt. Az időközben szupergyorsan átöltöző J. Lo J Balvint hívta színpadra, és nemsokára kezdődhetett az On the Floor. Ami ezután következett, arról cikkezik most a világsajtó, nem véletlenül!

A Let’s Get Loud rendhagyó módon, Jennifer Lopez lányának felvezetésével kezdődött; Emme uralta a színpadot, és mindenkit lenyűgözött nemcsak bátorságával (sok millió ember előtt színpadra állni nem semmi teljesítmény), hanem énektudásával is. Azt sem felejthetjük el, hogy mindeközben Shakira ült a dobok mögött…Anya és lánya aztán együtt énekelt, és a koncert utolsó étapjára Shakira még becsatlakozott. Huhh, amikor együtt rázták, felforrósodott a levegő a stadionban!

A Halftime Show, ahogy mondani szokták mostanában, felrobbantotta az internetet, Shakira és J.Lo hihetetlen showt csinált. Ezt a videót meg kell nézned:

Kiemelt kép: Youtube