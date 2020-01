Nyelviskolák tengerében

A nyelvtanulás vitathatatlan előnyeiről már milliószor hallhattál, ezért most megkímélnénk a meggyőző érvek felsorolásától. Abban viszont szeretnénk segíteni, hogy megtaláld a neked legmegfelelőbb oktatást, ami közelebb visz a célodhoz, bármilyen vizsgát is szeretnél tenni.

Mi alapján válassz nyelviskolát?

Az első és legfontosabb szempont, hogy minősített nyelviskolát válassz. Mivel előre nem tudod felmérni az egyes nyelviskolák szolgáltatásainak a minőségét, így óvhatod meg magad egy esetleges csalódástól, amivel egyébként csak a tandíj befizetése után szembesülnél. A minősített nyelviskoláknak járó védjegyet szigorú kritériumok alapján ítéli oda a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete. 50 pontot tartalmaz, és a tanárok munkájától az ügyfélszolgálati tevékenységig kiterjedő ellenőrzést foglal magában. Az ilyen iskolákban magas színvonalú oktatásra, bizonyítottan hatékony tanítási módszerekre és képzett tanárokra számíthatsz, de kiemelendő még a hatékony szervezés, a pontos adminisztráció, a kulturált körülmények és korszerű technikai felszereltség is. A minősített nyelviskolák listáját a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének weboldalán találod.

Általános vagy szakmai vizsgát tennél?

A nyelviskola kiválasztásakor természetesen annak is nagy jelentősége van, mi a célod a nyelvvizsga megszerzésével. Ha az intézmény, amelynek hallgatója vagy kimondottan szakmai/üzleti nyelvvizsga letételét írja elő, ma már akár szakterület-specifikusan is eldöntheted, hol mélyednél el a nyelvtanulásban. Bizonyos nyelviskolában például akár logisztikai, ügyfélszolgálati, pénzügyi és számviteli, média, IT, jogi és HR szaknyelvi kurzusok közül is választhatsz, az viszont már közel sem biztos, hogy a vizsgáztatás is szerepel a portfoliójukban, ezért jó, ha előre tájékozódsz. A másik sarkalatos pontot maga a nyelv jelenti, hiszen napjainkban már olyan iskolák is léteznek, amelyek a népszerű angol, német, francia és olasz mellett például finn, görög, japán, norvég, eszperantó, török, ukrán, tibeti és svéd nyelvek oktatását is vállalják. Szintén kérdéses, hol tehetsz majd belőlük vizsgát.

Egynyelvű vagy kétnyelvű: melyikkel jársz jobban?

A felvételihez, diplomához mindkettőt elfogadják. Az Euroexam megfogalmazása szerint az egynyelvű változat csupán annyiban különbözik a kétnyelvűtől, hogy hiányzik belőle a Közvetítés rész (levélfordítás, párbeszéd írásbeli tolmácsolása), amit viszont a vizsgázók többsége átlag felett teljesít, így növelve a sikeres vizsga esélyét. Az ELTE Origo nyelvi centrum szintén a kétnyelvű vizsgák mellett tette le a voksát; szerintük mindazok számára ez a vizsgatípus ajánlott, akik kétnyelvű szótárt használnak, ha biztosra akarnak menni a szövegértésnél, és magyarul gondolkodnak bonyolultabb idegen nyelvű tartalmak megfogalmazásakor. Abban az esetben, ha nemzetközi vállalatnál, multinacionális környezetben vagy külföldön szeretnéd kipróbálni magad, érdemes az egynyelvű vizsgát választanod, mert ezekben az esetekben kisebb eséllyel lesz szükséged közvetítőnyelvre. Akkreditációjuk és állami elismerésük között ugyan nincs különbség, mégis előfordulhat, hogy az előbb felsorolt esetekben magasabbra értékelik ezt a vizsgatípust.

Jó, ha tudod: A szakemberek szerint maximum 12 fős csoportot ajánlott választani, és a realitás talaján mozogva átlagosan 400-600 órát igényel az alapszintről középfokra eljutni.