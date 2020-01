Két magyar hamburgerező ismét Európa legjobbjai között!

A Big 7 Islands utazási magazin a tavalyi listája után ismét beválogatott két magyarországi éttermet a TOP 50 európai burgerező közé; a Tuningot a 43. helyre, a Bamba Marha Burger Bárt pedig 6. helyezettként értékelte, ami hatalmas büszkeség Budapestnek és Magyarországnak is!

A tesztelők minden országból válogattak résztvevőket, és a végső eredmény megszületésében igen nagy része volt a magazin 2,5 milliós olvasótáborának és a szerkesztői gasztro-szakértő csapatnak is. A lista kialakításánál figyelembe vették az online értékeléseket, a megjelenéseket valamint a releváns blogok véleményét is. A végső lista természetesen szubjektív, mégis annyi biztos, hogy ezzel Magyarország továbbra is tartja előkelő helyezését Európa burgertérképén!

Kíváncsi vagy Európa legjobb 50 hamburgerezőjére? Itt találod a teljes listát!