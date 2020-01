Módosul a 200E busz útvonala

Napokon belül módosul a Liszt Ferenc Airport 2 irányában közlekedő 200E járatok közlekedési rendje.

A repülőtér közelmúltban létesült, új logisztikai központjának kiszolgálása érdekében a 200E járat reptér irányú egyes indulásai január 16-tól érintik az új teherárubázist, és megállnak az új Cargo City megállóhelynél. A tervezett módosítással a 200E járat alapvető funkciója, azaz a repülőtér környékéhez kapcsolódó dolgozói forgalom és a repülőtéri utasok színvonalas kiszolgálása, továbbra is megmarad. A 200E járat változatlanul éjjel-nappal biztosítja a repülőtér és az M3-as metró közötti kapcsolatot.

Az új logisztikai központhoz betérő autóbuszok is 200E jelzéssel közlekednek: a betérő járművek kijelzőjén a Cargo City felirat is feltüntetésre kerül a Liszt Ferenc Airport 2 célállomás mellett. A Cargo City érintésével közlekedő járatok indulási időpontjai a menetrendi tájékoztatókon (a megállóhelyi és az elektronikusan elérhető felületeken is) megkülönböztetett jelöléssel szerepelnek. A járat pontos menetrendje itt érhető el.

