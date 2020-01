Kikövetelték a látogatók: két hónappal később zár be a Miniversum!

A népszerű kiállítás 2020. január 31-én zárta volna kapuit, a hatalmas érdeklődésre való tekintettel azonban a tulajdonosok úgy döntöttek, két hónappal meghosszabbítják a nyitva tartást.

Tavaly novemberben robbant a hír: hat év után végleg bezár a Budapest belvárosában látható Miniversum. A bejelentést követően szinte megrohamozták a látogatók a budapesti kiállítást: hétvégéken, valamint a téli szünet időszakában folyamatosan 1,5-2 órás sorok várakoztak az Andrássy úti épület előtt. Előfordul, hogy 800-1000 látogató is érkezik egy napon a Miniversumba, ám a hely befogadási kapacitása 225 fő, így gyakran várakozni kell a bejutásra. A kiemelten forgalmas napokon arra is volt példa, hogy nem tudtak mindenkit beengedni.

A tulajdonosok és üzemeltetők szeretnék a látogatókat maradéktalanul kiszolgálni, ezért úgy döntöttek, két hónappal eltolják a Miniversum bezárását. Így 2020. március 31-ig tekinthető meg az óriási, részleteiben kidolgozott, folyamatos mozgásban lévő terepasztal. A kiállításra az előre megváltott jegyek – függetlenül a rányomtatott érvényességi időtől – a zárásig érvényesek.

„Elnézést kérünk azoktól, akik többszöri próbálkozás után, vagy hosszas várakozás mellett sem jutottak be a Miniversumba. Szeretnénk kárpótolni a látogatókat, és lehetőséget biztosítani mindazoknak, akik még egyszer utoljára megnéznék a kiállítást, ezért úgy döntöttünk, hogy a bontási munkálatok rovására kitoljuk a nyitva tartást március 31-ig” – mondta Martisz Gábor, a Miniversum ügyvezetője. Az ügyvezető hozzátette, egyáltalán nem számítottak ekkora érdeklődésre, ám fontosnak tartják a látogatók maradéktalan kiszolgálását. Ezért döntöttek úgy, hogy az eredetileg három hónapig tartó bontási időszakot lerövidítik, a kiállítás nyitva tartását pedig meghosszabbítják.

Sokan szeretnék „megmenteni” a kiállítást

A Miniversum bezárásának híre külföldre is eljutott: a világ több országából érdeklődtek a kiállítás iránt, de Magyarországról is rengetegen jelezték, hogy megvásárolnák a gigantikus terepasztalt. Erre azonban nincsen lehetőség, a Miniversumot ugyanis kifejezetten a jelenlegi Andrássy úti helyszínre tervezték és építették be, ezért nem megoldható, hogy ugyanilyen formában máshol felállításra kerüljön. „Legutóbb Miamiból kaptam e-mailt, hogy kivinnék oda a kiállítást, de Angliából, Németországból, Ausztriából és Izraelből is érdeklődtek. Legalább 60 ilyen jellegű megkeresést kaptunk, de a terepasztaloknak csak egyes elemei mozdíthatók: többek között a figurák, az épületek és a vasúti, közúti járművek. A sínek, a domborzat, és számos elem ragasztva van, ezek nem bonthatók, ahogy a technikát sem lehet egy az egyben máshova áthelyezni” – részletezte Martisz Gábor. Az ügyvezető azt is elárulta, hogy a rajongók létrehoztak egy „Mentsük meg a Miniversumot” – csoportot, és többen összeesküvés-elméleteket gyártottak, a bezárás azonban kizárólag üzleti döntés volt.

„A Miniversumot hat évvel ezelőtt álmodtuk meg és hoztuk létre, a befektetők határozott időtartamra terveztek. Ez az időszak most lejárt. Büszkék vagyunk arra, amit az elmúlt évek során elértünk és megvalósítottunk, ez messze túlszárnyalta az elképzeléseinket. A jövőben azonban mindannyian szeretnénk új kihívások elé nézni, és más üzleti terveink vannak” – mondta Martisz Gábor, aki szerint most a csúcson tudják abbahagyni.

Fotókiállítással, interaktív tanórákkal búcsúznak

A látogatókat a zárásig is számos érdekességgel várja a Miniversum. A karácsonyi, ünnepi installáció még január végéig megtekinthető: a Hősök terére felkerült egy hatalmas, fenyőfa alakú jégpálya karácsonyi vásárral, és a Mikulásgyár kicsinyített mását is felfedezhetjük.

Március végéig látható a Miniversum születését, építésének történetét bemutató 24 képből álló fotókiállítás, amely érdekességekkel és kulisszatitkokkal várja a látogatókat a játszóház mögötti folyosón.

A terepasztalok mögé is bepillanthatnak az érdeklődők 4-8 fős tárlatvezetések keretében. A kulisszák mögötti túra során betekinthetnek a vezérlőterembe is, és megismerhetik az irányítástechnika minden trükkjét. Ez a program eddig kizárólag hétvégéken volt elérhető, ám most a hatalmas érdeklődés és túljelentkezés miatt március végéig minden hétköznap délután is tartanak kulisszák mögötti tárlatvezetést!

Az általános iskolás csoportoknak lehetőségük nyílik interaktív tanórákra jelentkezni, melyek során tematikusan vezetett játék közben tanulhatnak különböző témákról. Megismerhetik többek között a Föld domborzati viszonyait, a különböző településtípusokat, de felső tagozatos diákok rendhagyó történelemórán is részt vehetnek. Interaktív tanórákra jelentkezni március 31-ig, a Miniversum bezárásáig minden hétköznap lehetőség van.

További információk: www.miniversum.hu