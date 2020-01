Íme az idei Critics’ Choice Awards győztesei

Vasárnap 25. alkalommal vonultak végig a Critics’ Choice Awards kék szőnyegén a legnagyobb Hollywood-i sztárok, mind abban a reményben, hogy az ő nevüket is felolvassák majd a díjak átadásakor. Következzenek az est legjobban várt pillanatai!

A legjobb filmnek a Golden Globes után ismét a Brad Pitt és Leonardo DiCaprio főszereplésével készült, Volt egyszer egy…Hollywoodot választották, ráadásul Tarantino megkapta a legjobb forgatókönyvért járó szobrocskát, Pitt pedig a legjobb mellékszereplő díját. Joaquin Phoenix (Joker) alakítását itt is díjazták, Jennifer Lopeznek (Hustlers) pedig most sem termett babér; a legjobb női mellékszereplő díját Laura Dern (Házassági történet) vihette haza. A legjobb női főszereplő díja a kritikusok döntése alapján Renée Zellwegerhez (Judy) vándorolt, Greta Gerwig (Kisasszonyok) az adaptációk között tarolt, Eddie Murphy Életműdíjat kapott, és értékelték Az ír szereplőgárdáját is.

