Friss és ropogós a Ragadozó madarak új trailere, te láttad már?

Harley Quinn visszatér, és őrültebb, mint valaha! Bár a DC Comics filmjeit egyes kritikusok legjobb esetben is maximum a középszerű jelzővel illetnek (néhány kivétellel: Wonder Woman, Shazam, Joker), a Ragadozó madarak (Birds of Prey) előzetese most őket is lázba hozta. A Joker hatalmas sikere után felcsillant a reménysugár, hogy Margot Robbie új filmje a női antihőst emeli új magaslatokra.